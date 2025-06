Η Doechii καταγγέλλει την καταστολή των διαδηλώσεων στο Λος Άντζελες – «Μαζί με τα αδέλφια μου»

Κατά τη διάρκεια της βράβευσής της στα BET Awards 2025, η Doechii εκφώνησε μια ομιλία στην οποία αναφέρθηκε στις διαδηλώσεις εξεγερσιακού χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα στο Λος Άντζελες, οι οποίες ήρθαν ως απάντηση στις συλλήψεις που πραγματοποίησε ο ICE (Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής) στην πόλη.

Όταν η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή του Peacock Theater για να παραλάβει το βραβείο της ως καλύτερης καλλιτέχνιδας στο είδος της χιπ χοπ, αναφέρθηκε στο τεταμένο περιβάλλον στο οποίο γινόταν φέτος ο εορτασμός των βραβείων BET.

«Όσο κι αν με τιμά αυτό το βραβείο, θέλω να αναφερθώ σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή έξω από το κτίριο», είπε. «Υπάρχουν αδίστακτες επιθέσεις που σπέρνουν φόβο και χάος στις κοινότητές μας στο όνομα του νόμου και της τάξης».

»Ο Τραμπ χρησιμοποιεί στρατιωτικές δυνάμεις για να σταματήσει μια διαμαρτυρία και θέλω όλοι σας να σκεφτείτε τι είδους κυβέρνηση φαίνεται να είναι όταν κάθε φορά που ασκούμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα να διαμαρτυρηθούμε, ο στρατός τάσσεται εναντίον μας. Τι είδους κυβέρνηση είναι αυτή;».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στρατιώτες της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες εν μέσω των διαδηλώσεων κατά των επιδρομών κατά των μεταναστών που λαμβάνουν χώρα. Την Κυριακή, και όχι πολύ μακριά από το σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις για τα βραβεία BET, διαδηλωτές έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο 101 διαμαρτυρόμενοι για τις απάνθρωπες πολιτικές του Τραμπ.

«Οι άνθρωποι ξεριζώνονται και απομακρύνονται από τις οικογένειές τους και αισθάνομαι ότι είναι ευθύνη μου ως καλλιτέχνιδα να χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή για να μιλήσω για όλους τους καταπιεσμένους ανθρώπους, για τους μαύρους, για τους λατινοαμερικάνους, για τα τρανς άτομα, για τους ανθρώπους στη Γάζα», πρόσθεσε η Doechii. «Σε όλους μας αξίζει να ζούμε με ελπίδα και όχι με φόβο. Και ελπίζω να παραμείνουμε ενωμένοι, μαζί με τους αδελφούς και τις αδελφές μου ενάντια στο μίσος, και να διαμαρτυρηθούμε εναντίον του».

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν την Παρασκευή, 6 Ιουνίου, μετά τις επιδρομές που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του ICE, αρμόδιας υπηρεσίας για συλλήψεις και απελάσεις μεταναστών, σε περιοχές του Λος Άντζελες.

«Ως δήμαρχος μιας πόλης μεταναστών, οι οποίοι συμβάλλουν στην πόλη μας ποικιλοτρόπως, είμαι βαθύτατα εξοργισμένη από αυτό που συνέβη. Αυτές οι τακτικές σπέρνουν τον τρόμο στις κοινότητές μας και διαταράσσουν τις βασικές αρχές της ασφάλειας στην πόλη μας. Δεν θα το ανεχτούμε» έγραψε η δήμαρχος Κάρεν Μπας στο Χ το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Η ένταση κορυφώθηκε το Σάββατο, όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι θα αναπτυχθούν 2.000 άνδρες της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες για να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες κατά των μαζικών συλλήψεων μεταναστών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς επιστρατεύτηκαν τελευταία φορά το 1992 με σκοπό να καταπνίξουν την εξέγερση του 1992 στο Λος Άντζελες, η οποία ήρθε ως απάντηση στην αθώωση τεσσάρων λευκών αστυνομικών που είχαν ξυλοκοπήσει τον αφροαμερικανό Ρόντνεϊ Κινγκ, κατά τη σύλληψή του μετά από καταδίωξη υψηλής ταχύτητας για οδήγηση.

We will not stand for this. pic.twitter.com/Ug1CN4JKOz

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) June 6, 2025