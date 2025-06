Το 2024 ήταν ίσως η πιο θερμή χρονιά από την εποχή που καταγράφονται στοιχεία. Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας (WMO) επισημαίνει τα ρεκόρ ζέστης που οφείλονται στην κλιματική κρίση και τις συνέπειές τους. Τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Στην περιοχή του Ειρηνικού, της Ωκεανίας και της ΝΑ Ασίας, το 2024, θαλάσσιος καύσωνας επικράτησε σε μια έκταση πέντε φορές μεγαλύτερη από την Αυστραλία: σχεδόν 40 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα ωκεανού. Και οι συνέπειές του ήταν τεράστιες: πλημμύρες και θανατηφόρες κατολισθήσεις στις Φιλιππίνες έως πλημμύρες στην Αυστραλία και ταχεία απώλεια παγετώνων στην Ινδονησία.

📢 New WMO report: 2024 was the warmest year on record in the South-West Pacific.

Rising seas, marine heatwaves & extreme weather highlight growing climate risks—but early warnings are helping communities stay safer and more resilient.

