Το παρασκήνιο της επιστροφής του Μίτσιτς στη Euroleague: Η «τρελή» πρόταση της Φενέρ και ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς όλα δείχνουν πως επιστρέφει στην Ευρώπη και τη Euroleague, καθώς σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Τσε Ντε Λούκας είναι πολύ κοντά στη μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με τον Ματέο Αντρεάνι η πρόταση της Φενέρ αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους για την επόμενη τριετία, προκειμένου να δελεάσει τον Μίτσιτς, ο οποίος ψάχνει ένα συμβόλαιο κοντά στα πέντε εκατομμύρια.

Σίγουρα η πρωταθλήτρια Ευρώπης θα επιχειρήσει να ενισχυθεί παρά το γεγονός πως κατέκτησε τη Euroleague την εφετινή σεζόν, καθώς είναι αρκετά πιθανό να έχει κάποιες απώλειες από το υπάρχον ρόστερ.

Είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς για να πάει στο NBA και τους Μέμφις Γκρίζλις, ενώ προς NBA μεριά κοιτάει και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέϊβις.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε πως η πρόταση της Φενέρ, είναι ανώτερη από αυτή του Ολυμπιακού, δίνοντας συνέχεια σε όσα γράφτηκαν στην Ισπανία.

Υπενθυμίζουμε πως οι Πειραιώτες σύμφωνα με δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών είχαν κάνει μια πρώτη επαφή με τον Βασίλιε Μίτσιτς κατά τη διάρκεια του Final Four του Άμπου Ντάμπι, με τις πληροφορίες να λένε πως έχει γίνει και δείπνο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Η Φενέρμπαχτσε πιέζει για την απόκτηση του Βασίλιε Μίτσιτς και είναι κοντά, όπως αναφέρει ο Τσέμα ντε Λούκας. 12 εκατομμύρια δολάρια για 3 χρόνια η προσφορά για τον πρώην MVP της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός υπέβαλε επίσης προσφορά, αλλά είναι χαμηλότερη από αυτή της πρωταθλήτριας της Euroleague», πρόσθεσε ο Ιταλός δημοσιογράφος σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

Fenerbahçe Beko Istanbul is pushing to sign Vasilije Micic and he’s close as reported by @chemadelucas.

$12 million / 3 years, the offer for the former EuroLeague MVP.

Olympiacos also submitted an offer but it’s lower than the EuroLeague champions.https://t.co/Z6w7n0btbj

