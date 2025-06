«Έγινε συνάντηση του Ολυμπιακού με Μίτσιτς»

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να είναι αρκετά… δραστήριος στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού και η σελίδα «Inside EuroLeague», αποκάλυψε στο Χ (πρώην twitter), ραντεβού ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και στην πλευρά του Βασίλιε Μίτσιτς.

Σύμφωνα με την εν λόγω σελίδα, που συνηθίζει τις… αποκαλύψεις για τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων στην ευρωπαϊκή μπασκετική σκηνή, οι δύο πλευρές συναντήθηκαν, με τον Ολυμπιακό να παρουσιάζει το πλάνο του στον Σέρβο γκαρντ.

Olympiacos, the team in the edge of an upheaval is about to find their floor general. Club had a meeting with Serbian star, Vasilije Micic and describe their vision including the player’s role in the team. Fener and Milano are also lurking like hungry wolves. pic.twitter.com/9BvQr8NDA0

