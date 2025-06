«Είναι μέχρι και κοκκινομάλλης!»: Αυτά που είπε ο Κάρολος στην Νταϊάνα όταν είδε ότι και το δεύτερο παιδί είναι αγόρι

Οι κόντρες μέσα στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας δεν είναι κάτι καινούργιο. Ωστόσο, αυτό που ζει το Παλάτι τα τελευταία χρόνια και το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι και το «δίδυμο» Κάρολος – Γουίλιαμ, είναι κάτι που δεν είχε δει κανείς να έρχεται.

Από το 2020, όταν ο 40χρονος πρίγκιπας πήρε την απόφαση με τη Μέγκαν Μαρκλ να μετακομίσουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και την Καλιφόρνια, οι σχέσεις του με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας έχουν δεχθεί μεγάλο πλήγμα. Σε τέτοιο βαθμό που ο Χάρι ήταν ο τελευταίος που έμαθε για το πρόβλημα υγείας του πατέρα του, ενώ όσες φορές έχει επισκεφθεί το Λονδίνο δεν έχει συναντηθεί μαζί του.

Κάπως έτσι, πολλοί θυμήθηκαν τα σκληρά λόγια που είχε πει ο Κάρολος στην Νταϊάνα πριν από τέσσερις δεκαετίες, όταν έμαθε ότι και το δεύτερο παιδί θα είναι αγόρι. Λόγια, τα οποία είχε αποκαλύψει η ίδια η Lady D στον Άντριου Μόρτον για το βιβλίο «Diana: Her True Story In Her Own Words».

«Ο Κάρολος ήθελε πάντα δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Εγώ όμως ήξερα ότι και το δεύτερο παιδί θα είναι αγόρι, γιατί το είχα δει στον υπέρηχο. Έτσι αποφάσισα να μην του το πω» είχε δηλώσει τότε η Νταϊάνα.

Έτσι ο Κάρολος το έμαθε στις 15 Σεπτεμβρίου 1984 στο νοσοκομείο. «»Ω. Θεέ μου είναι αγόρι» ήταν τα πρώτα του λόγια και συνέχισε: «Είναι μέχρι και κοκξκινομάλλης!»» είχε πει η Lady D στον Μόρτον.

Μάλιστα, ο Χάρι στα απομνημονεύματά του, είχε γράψει ότι ήταν 21 ετών όταν άκουσε για πρώτη φορά για αυτή την ιστορία. «Έμαθα ότι ο μπαμπάς είπε στη μαμά μου «τέλεια. Μου έδωσες έναν διάδοχο και έναν εφεφρικό. Η δουλειά μου εμένα τελείωσε» και οι φήμες λένε ότι αμέσως μετά πήγε να συναντήσει την ερωμένη του» είχε γράψει στο «Spare».

Πάντως στις πρώτες του δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο, ο Κάρολος έμοιαζε ενθουσιασμένος απέναντι στους δημοσιογράφους. «Είναι υπέροχος. Απλά φανταστικός» είχε πει εκείνη την ημέρα του 1984 για τον νεογέννητο Χάρι.