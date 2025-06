Αντιμέτωπος με τον νόμο βρίσκεται ένας άνδρας στο Βιετνάμ. Συνελήφθη επειδή προκάλεσε φθορά σε αρχαίο θρόνο ιστορικής σημασίας.

Ο συγκεκριμένος θρόνος, ο οποίος θεωρείται «εθνικός θησαυρός», ανήκε στη δυναστεία Nguyen, την τελευταία βασιλική δυναστεία του Βιετνάμ που κυβέρνησε από το 1802 έως το 1945.

Η δυναστεία αυτή καθιέρωσε την πόλη Χουέ ως πρωτεύουσα του έθνους και άφησε πίσω της πολιτιστική κληρονομιά με σημαντικά βασιλικά παλάτια, τελετουργικούς χώρους και ταφικά συγκροτήματα, τα οποία έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO ως Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο παλάτι Thái Hòa, το οποίο θεωρείται το σημαντικότερο κτίριο του συγκροτήματος. Εκεί φυλασσόταν ο τελετουργικός θρόνος, όπου άλλοτε παραχωρούσαν ακροάσεις οι αυτοκράτορες και τελούσαν σημαντικές βασιλικές τελετές.

Ο άνδρας, εμφανώς μεθυσμένος σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, παραβίασε μια περιφραγμένη και απαγορευμένη περιοχή, κάθισε στον θρόνο και άρχισε να φωνάζει ασυνάρτητα. Στη συνέχεια έσπασε το αριστερό υποβραχιόνιο της καρέκλας, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media δείχνουν το διακοσμητικό κεφάλι δράκου, που κοσμούσε το υποβραχιόνιο, να κείτεται στο πάτωμα μαζί με άλλα θραύσματα.

A man was detained after he broke the armrest off an ancient Vietnamese throne recognized as a «national treasure,» Vietnamese state media reported.

The throne dates back to the Nguyen Dynasty, the last royal dynasty of #Vietnam, which lasted from 1802 to 1945. The man was… pic.twitter.com/h8xdfXWrNa

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 27, 2025