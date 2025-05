Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Κίνα, όταν ένας τουρίστας εισέβαλε στον χώρο έκθεσης του διάσημου Πήλινου Στρατού, προκαλώντας ζημιές σε δύο από τα αρχαία αγάλματα.

Ο 30χρονος άνδρας, επισκέπτης στο μουσείο της Σιάν, σκαρφάλωσε πάνω από την προστατευτική περίφραξη και το δίχτυ ασφαλείας, πηδώντας σε έναν από τους λάκκους όπου εκτίθενται τα αγάλματα από τερακότα.

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, «σκαρφάλωσε πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα και το δίχτυ και πήδηξε μέσα. Έσπρωχνε και τραβούσε τους πήλινους πολεμιστές και δύο αγάλματα υπέστησαν ζημιές σε διάφορους βαθμούς, μέχρι που το προσωπικό ασφαλείας τον ακινητοποίησε».

On the afternoon of May 30, an incident involving tourist vandalism occurred at the Terracotta Warriors Museum in Xi’an, Shaanxi Province.

A middle-aged man jumped into Pit No. 3 of the excavation site, resulting in damage to at least two Terracotta Warrior statues. The… pic.twitter.com/rqznkyKWJi

