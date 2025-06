Η μεγάλη έξοδος του Iggy Pop: Ο 78χρονος rocker αρνείται πεισματικά να μεγαλώσει

Από το 1967, όταν και έκανε την εμφάνισή του στο μουσικό προσκήνιο με τους The Stooges έως σήμερα, παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές και εκρηκτικές παρουσίες της rock σκηνής. Ο Iggy Pop ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που γεννήθηκαν για να το κάνουν αυτό.

Ξεκίνησε ως ντράμερ ενώ ήταν ακόμα έφηβος, πειραματίστηκε στα blues, εμπνεύστηκε από τη σκηνική παρουσία του Τζιμ Μόρισον αποφασίζοντας να γίνει όσο ακραίος μπορεί πάνω στο stage, «σώθηκε» από τη φιλία του με τον Ντέιβιντ Μπάουι και πήγε την περσόνα του σε άλλο επίπεδο στο πέρασμα των χρόνων.

Η ημίγυμνες εμφανίσεις του στη σκηνή έχουν γίνει iconic, τα εκρηκτικά live του συζητιούνται και παρά τα 78 του χρόνια, ο Iggy Pop δεν δείχνει έτοιμος να κάνει πίσω. Κάτι που φάνηκε και από τις πρόσφατες εμφανίσεις του στην Αγγλία.

Ο γνωστός καλλιτέχνης εμφανίστηκε σε ένα κατάμεστο Alexandra Palace του Λονδίνου, έπαιξε όλες τις επιτυχίες του για ένα εκστασιασμένο κοινό και στο τέλος αποφάσισε να εγκαταλείψει το stage μέσα σε ένα φέρετρο – έχοντας βγάλει το χέρι του για να χαιρετήσει τους θεατές.

«Ξέρουμε πως ξεκίνησε η συναυλία και έτσι τελείωσε. Θα ήθελα να δω μερικά υπέροχα και πνευματώδη σχόλια για αυτό» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης του βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ενώ στον προσωπικό του λογαριασμό στο X έγραψε: «Το πως αποχωρείς από τη σκηνή είναι το ίδιο σημαντικό με το πως μπαίνεις».

London was a hoot! How you exit is equally important to how you enter. pic.twitter.com/CA5Hz4Cugj

— Iggy Pop (@IggyPop) May 31, 2025