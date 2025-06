Απίστευτη ευκαιρία από την ανατολική Γερμανία. Η πόλη Eisenhüttenstadt, μόλις 95 χιλιόμετρα από το Βερολίνο και δίπλα στα σύνορα με την Πολωνία, προσφέρει δωρεάν διαμονή για δύο εβδομάδες σε όσους σκέφτονται να μετακομίσουν εκεί.

Με στόχο να αυξήσει τον πληθυσμό της, η πόλη καλεί τον κόσμο να τη γνωρίσει από κοντά και να ζήσει 14 ημέρες σαν ντόπιος. Μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψει κανείς την καθημερινότητα, τη φύση και τις δυνατότητες της περιοχής — χωρίς κανένα κόστος.

«Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να μετακομίσουν στο Eisenhüttenstadt, αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν να επιστρέψουν, καθώς και σε ειδικευμένους εργαζόμενους ή αυτοαπασχολούμενους που αναζητούν μια αλλαγή σκηνικού», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις αρχές Ιουλίου.

Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα μείνουν δωρεάν σε επιπλωμένο διαμέρισμα από τις 6 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος «Make Plans Now», σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο.

«Θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη ζωή, την εργασία και την κοινότητα του Eisenhüttenstadt μέσα από μια δοκιμαστική διαμονή 14 ημερών, δωρεάν και στο κέντρο της πόλης», προστίθεται.

