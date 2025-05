Η Ουκρανία θέλει να δει ένα κείμενο που θα παρουσιάζει τις προτάσεις της Ρωσίας για τη συμφωνία ειρήνης προτού στείλει αντιπροσωπεία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Η Ρωσία έχει πει πως ετοιμάζεται να στείλει διαπραγματευτική ομάδα για να συναντηθεί με μια αντίστοιχη ουκρανική στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου, όμως το Κίεβο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη αν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Σε συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, που επισκέπτεται το Κίεβο, ο Σιμπίχα δεν αποκάλυψε αν η Ουκρανία θα λάβει μέρος.

Η ανάρτηση του Σιμπίχα για τη συνάντηση με τον Φιντάν:

Glad to welcome my Turkish counterpart and friend @HakanFidan in Kyiv.

I thanked Türkiye for its support for Ukraine and genuine efforts to advance peace. We especially value President Erdogan’s important role in them.

I appreciate Minister Fidan informing me about the outcomes… pic.twitter.com/p2rxosS5F6

