Οι έφηβοι σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη φαίνεται να βρίσκονται σε σοβαρό συναισθηματικό αδιέξοδο, όπου περίπου δύο στους πέντε εξ αυτών παλεύουν να βελτιώσουν την ψυχική τους υγεία.

Τα κορίτσια φαίνεται να έχουν χειρότερη ψυχολογία σε σχέση με τα αγόρια σε καθεμία από τις 37 χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με έρευνα.

Τι έδειξε η έρευνα για την Ευρώπη

Οι νέοι σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με πλήθος στρεσογόνων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής απομόνωσης και της παύσης της σχολικής τους εκπαίδευσης που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, καθώς και την κοινωνικοοικονομική αστάθεια και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Γάζα, σύμφωνα με την έκθεση, γνωστή ως European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD).

Η μελέτη, η οποία παρακολουθεί τις συνήθειες των εφήβων όσον αφορά το αλκοόλ, το κάπνισμα και τα ναρκωτικά εδώ και 30 χρόνια, συμπεριέλαβε σχεδόν 114.000 μαθητές ηλικίας 15 και 16 ετών σε 37 ευρωπαϊκές χώρες.

Για πρώτη φορά το 2024, η έκθεση αξιολόγησε και την ψυχική τους υγεία, σύμφωνα με το Euro News.

Για την παρακολούθηση της ψυχικής ευημερίας των εφήβων, η έρευνα ρώτησε τους μαθητές πώς κυλάει η ζωή τους τον τελευταίο καιρό- για παράδειγμα, πόσο συχνά αισθάνονται ευδιάθετοι, ξυπνούν με αίσθηση χαράς και πόσο ενδιαφέρονται για την καθημερινότητά τους.

Οι ερευνητές μετέτρεψαν αυτές τις απαντήσεις σε έναν βαθμολογικό δείκτη, όπου οι μαθητές που σημείωσαν πάνω από 50 στα 100 στην κλίμακα θεωρήθηκαν ότι έχουν καλή ψυχική ευεξία.

Συνολικά, το 59% των εφήβων πληρούσε αυτό το όριο. Υπήρχαν όμως σημαντικές περιφερειακές διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τους εφήβους στις σκανδιναβικές χώρες να τα πηγαίνουν αρκετά καλά και εκείνους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη να τα πηγαίνουν χειρότερα.

Οι έφηβοι στη δανική επικράτεια των Νήσων Φερόες είχαν τις περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν καλή ψυχική ευημερία (77%), ακολουθούμενοι από την Ισλανδία (75%) και τη Δανία (72%).

Στην Ελλάδα οι έφηβοι που δήλωσαν ότι διαθέτουν καλή ψυχική υγεία έφτασαν σε ποσοστό το 58%, με τα αγόρια να είναι στο 71% και τα κορίτσια στο 46% εκ του συνόλου τους.

Εν τω μεταξύ, οι έφηβοι στην Ουκρανία ανέφεραν τη χειρότερη ψυχική υγεία, με μόλις το 43% να χαρακτηρίζεται ως καλά. Οι Ουκρανοί έφηβοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σημειώνει η έκθεση, αφήνοντάς τους να αντιμετωπίσουν τα τραύματα που σχετίζονται με τον πόλεμο σε μεγάλο βαθμό μόνοι τους.

Τα αμέσως χαμηλότερα ποσοστά ψυχικής ευημερίας καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (46%), την Ουγγαρία (47%), την Κύπρο και την Πολωνία (49% έκαστη).

Η ψυχική υγεία επηρεαζόμενη από το κοινωνικό περιβάλλον

«Η ψυχική υγεία είναι βαθιά συνδεδεμένη με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν οι νέοι», δήλωσε στο Euronews Health η Kadri Soova, διευθύντρια της ομάδας υπεράσπισης της ψυχικής υγείας στην Ευρώπη. Η ίδια δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Τα κορίτσια ήταν σε χειρότερη κατάσταση από τα αγόρια σε καθεμία από τις 37 χώρες που μελετήθηκαν. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το 49% των κοριτσιών και το 69% των αγοριών αναφέρουν καλή ψυχική υγεία.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ήταν ακόμη πιο έντονες σε ορισμένες χώρες. Στην Ιταλία και την Πολωνία, για παράδειγμα, περίπου τα δύο τρίτα των αγοριών αναφέρουν καλή ψυχική υγεία, σε σύγκριση με το ένα τρίτο των κοριτσιών.

Στη Σουηδία, το σχετικά υψηλό ποσοστό ευημερίας των εφήβων συνολικά (62%) συγκαλύπτει τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Περίπου τέσσερα στα πέντε αγόρια είχαν καλή ψυχική ευεξία, σε σύγκριση με λιγότερο από τα μισά κορίτσια.

Τα χαμηλότερα αποτελέσματα μεταξύ των κοριτσιών «σηματοδοτούν την επείγουσα ανάγκη για στοχευμένες, ευαισθητοποιημένες απαντήσεις, κατάλληλες για το εκάστοτε πλαίσιο», δήλωσε η Soova.

Η Ευρώπη δεν είναι η μόνη περιοχή που παλεύει με την αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας μεταξύ των νέων. Την τελευταία δεκαετία, το ποσοστό των νέων με διαταραχές ψυχικής υγείας έχει αυξηθεί σε κάθε μέρος του κόσμου, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του ιατρικού περιοδικού Lancet.

Η Soova κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επενδύσουν στην εκπαίδευση σε θέματα ψυχικής υγείας και στην προσβάσιμη υποστήριξη των νέων.

«Αντιμετωπίζοντας τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις αναδυόμενες προκλήσεις, από τη χρήση ουσιών έως τους διαδικτυακούς κινδύνους, μπορούμε να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα όπου όλοι οι έφηβοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν με αξιοπρέπεια και ευημερία», δήλωσε η ίδια.