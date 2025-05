Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Γουίντεϊ: Όλα όσα έγιναν πριν και μετά την ακύρωση της perfomance πένθους για την Παλαιστίνη

Το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Γουίντεϊ της Νέας Υόρκης ακύρωσε στις 12 Μαΐου μια performance με θέμα το παλαιστινιακό πένθος της γενοκτονίας, σύμφωνα με το Art Forum. Το γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις και πολιτικές παρεμβάσεις εργαζομένων στον πολιτισμό στον χώρο του μουσείου κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα.

H performance με τίτλο No Aesthetics Outside My Freedom: Mourning, Militancy, and Performance, το έργο περιελάμβανε μουσική από κείμενα των Natalie Diaz, Christina Sharpe και Brandon Shimoda και επρόκειτο να παρουσιαστεί από τους καλλιτέχνες Fadl Fakhouri, Noel Maghathe και Fargo Tbakhi στις 14 Μαΐου στο πλαίσιο της έκθεσης «a grammar of attention».

Η έκθεση διοργανώθηκε από μια επιμελητική ομάδα αποτελούμενη από τους Bea Ortega Botas, Kennedy Hollins Jones, Tamara Khasanova και Ntshadi Mofokeng. Η έκθεση είναι μία από τις εκθέσεις-σταθμούς που παρουσιάζονται από τις διάφορες ομάδες του Independent Study Program (ISP).

Ο λόγος της ακύρωσης

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του ISP Sara Nadal-Melsió ενημερώθηκε τρεις ημέρες πριν από την παρουσίαση του έργου ότι το Γουίντεϊ την ακύρωσε, αφού ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο με τον Tbakhi να παρουσιάζει το ίδιο έργο το φθινόπωρο του 2024, στο Poetry Project και το Jewish Currents, σύμφωνα με το Art Forum.

Στο βίντεο, ο Tbakhi εκφωνεί μια ομιλία στην οποία περιγράφει τις πεποιθήσεις στις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν οι θεατές αν θέλουν να παρακολουθήσουν την παράσταση, λέγοντας σε όσους πιστεύουν στο Ισραήλ ή την Αμερική «σε οποιαδήποτε ενσάρκωση», καθώς και σε όσους «θα ήθελαν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να ψηφίσουν» και σε όσους θεωρούσαν «σημαντικό» ότι οι καλλιτέχνες «καταδικάζουν τη βία» να αποχωρήσουν. Το μουσείο σε ανακοίνωσή του επικαλέστηκε την εισαγωγή του Tbakhi, η οποία, όπως είπε, ερχόταν σε σύγκρουση με την πολιτική της «μηδενικής ανοχής» για παρενόχληση ή συμπεριφορά που δημιουργεί διακρίσεις, ως τον λόγο που τερμάτισε την εκδήλωση.

Το Whitney κατηγόρησε τον καλλιτέχνη για την αξιοποίηση «συγκεκριμένων πράξεων βίας και εικόνων βίας» και δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία περίπτωση κατά την οποία θα θεωρούσαμε αποδεκτό να ξεχωρίσουμε μέλη της κοινότητάς μας με βάση το σύστημα πεποιθήσεών τους και να τους ζητήσουμε να αποχωρήσουν από μια έκθεση ή παράσταση». Το μουσείο σημείωσε επίσης ότι άλλα έργα στις εκθέσεις του ISP ασχολούνται με τη σύγκρουση στη Γάζα, όπως και προηγούμενα έργα που εκτέθηκαν στο ίδιο το Γουίντεϊ.

«Η ακύρωση της παράστασης No Aesthetic Outside My Freedom δεν ήταν μια απόφαση που το μουσείο πήρε ελαφρά τη καρδία, αλλά ήταν σαφής και αναγκαία», εξήγησε το μουσείο. «Η απόφαση αυτή δεν αφορούσε τα θέματα που συζητήθηκαν, αλλά το γεγονός ότι η παρουσίασή τους παραβίαζε τα πρότυπα που είχαν συμφωνηθεί από όλα τα μέλη της κοινότητάς μας, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων στο ISP».

Η Nadal-Melsió δήλωσε στο Hyperallergic και στο Artnet News ότι η εισαγωγή δεν ήταν μέρος της παράστασης, λέγοντας επιπλέον στην τελευταία πλατφόρμα ότι οι προσπάθειές της να φέρει τη διεύθυνση του μουσείου σε συζήτηση με τους επιμελητές της εκδήλωσης είχαν απορριφθεί σταθερά.

Independent Study Program

Το ISP, που ιδρύθηκε το 1968 και απορροφήθηκε από το Whitney στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αποτελεί εδώ και καιρό ένα «καταφύγιο» για καλλιτέχνες, επιμελητές και κριτικούς. Η Nadal-Melsió σε δήλωσή της επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα «υποστηρίζει τα δικαιώματα των καλλιτεχνών να εκφράζονται και ενσαρκώνει τα καθήκοντα των καλλιτεχνών να σκέφτονται και να συζητούν ελεύθερα. Οι θεμελιώδεις παραδοχές του είναι ότι είναι ανεξάρτητο -χωρίς εξωτερικές επιρροές που θα υπαγόρευαν τι να σκεφτεί ή να συζητήσει- και ένας χώρος μελέτης -για να μαθαίνει κανείς με και από άλλους».

«Η απόφαση του Γουίτνεϊ να ακυρώσει την έκθεση δεν αποτελεί απόλυτη έκπληξη, καθώς εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες, τα έργα-σταθμοί μας, σε όλες τις κοόρτες του ISP, έχουν υποστεί έντονο έλεγχο από την ανώτερη διοίκηση του μουσείου», έγραψαν οι επιμελητές της έκθεσης σε μια δήλωση που δημοσίευσε το Artnews. «Εμείς, ως επιμελητές, στεκόμαστε στο πλευρό των έργων όλων των καλλιτεχνών της έκθεσής μας και καταδικάζουμε τις ενέργειες του μουσείου».

Οι Tbakhi, Fakhouri και Maghathe δήλωσαν στο Hyperallergic ότι επιμένουν στην αρχική εισαγωγή. «Ο μόνος σκοπός του να συνεχίσουμε να κάνουμε τέχνη αυτή τη στιγμή είναι να κινητοποιήσουμε το κοινό ώστε να δράσει για να σταματήσει ο μηχανισμός της γενοκτονίας», δήλωσε το τρίο. «Αν αυτή η ακύρωση το κάνει αυτό, τότε έχουμε πετύχει».

Οι διαμαρτυρίες

Ο προθάλαμος του Μουσείου Γουίτνεϊ στη Νέα Υόρκη έγινε την Παρασκευή 23 Μαΐου τόπος διαμαρτυρίας των εργαζομένων στις τέχνες και τον πολιτισμό, μετά την πρόσφατη ακύρωση από το ίδρυμα μιας παράστασης υπέρ της Παλαιστίνης.

Η διαμαρτυρία, η οποία ανακοινώθηκε στο Instagram από την ομάδα Writers Against the War on Gaza, ξεκίνησε γύρω στις 8 μ.μ. κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Free Friday Night» του Γουίτνεϊ , η οποία προσφέρει είσοδο με ό,τι επιθυμείτε μεταξύ 7 μ.μ. και 10 μ.μ.

Από το επίπεδο του ημιωρόφου, οι διαδηλωτές ξεδίπλωσαν αθόρυβα μια παλαιστινιακή σημαία και ένα πανό που έγραφε «Η δημιουργικότητα δεν χρειάζεται να στηρίζεται στον θάνατο». Στο ισόγειο, ακτιβιστές μοίρασαν φυλλάδια με κείμενο που απαιτούσε «την απομάκρυνση των μελών του διοικητικού συμβουλίου που συνδέονται με τη γενοκτονία, τον μιλιταρισμό και το απαρτχάιντ», καθώς και τον τερματισμό της «θεσμικής πλύσης της τέχνης, της λογοκρισίας, της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των καλλιτεχνών».

Η ασφάλεια του μουσείου απαγόρευσε για λίγο την είσοδο στο μουσείο και τις αίθουσές του. Εν τω μεταξύ, ακτιβιστές σχημάτισαν έναν κύκλο στο λόμπι και κάλεσαν την ηγεσία του Γουίτνεϊ για την ακύρωση του No Aesthetics Outside My Freedom: Mourning, Militancy, and Performance, ένα έργο των καλλιτεχνών Fadl Fakhouri, Noel Maghathe, και Fargo Tbakh, στις 12 Μαΐου, δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του ως μέρος του προγραμματισμού μιας έκθεσης που διοργανώθηκε από το Independent Study Program του Whitney.

Μετά την ακύρωση της έκθεσης No Aesthetics, έχει επίσης εξεταστεί προσεκτικά ο υποβιβασμός του Gregg Bordowitz, ενός καλλιτέχνη που στο παρελθόν διετέλεσε διευθυντής του ISP. Σύμφωνα με το Artnet News, ο Bordowitz υποβιβάστηκε τον Φεβρουάριο, αλλά παραμένει ασαφής ο λόγος για τον οποίο απομακρύνθηκε από διευθυντής σε γενικό διευθυντή. Ο ίδιος μίλησε δημόσια κατά της ακύρωσης της παράστασης, κάνοντας λόγο για «εισβολή» του Γουίτνεϊ .

Η διαμαρτυρία έληξε το βράδυ της ίδιας ημέρα με ακτιβιστές να δηλώνουν: «Δεν θα είναι η τελευταία φορά που μας βλέπετε» και να προειδοποιούν: «Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά γιατί η κοινότητα σας βλέπει».