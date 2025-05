O Γαλάζιος Δούναβης του Στράους σε πρώτη διαπλανητική μετάδοση

Η επέτειος 200 ετών από τη γέννηση του Γιόχαν Στράους του νεότερου θα εορταστεί φέτος με μια μετάδοση του περίφημου «Γαλάζιου Δούναβη» στο Διάστημα.

Το διασημότερο βαλς του κόσμου, θα μεταδοθεί σε εκτέλεση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης στις 31 Μαΐου με παράλληλη προβολή στη Μαδρίτη και τη Νέα Υόρκη.

Η ασυνήθιστη εκδήλωση γιορτάζει επίσης τα 50 χρόνια από την ίδρυση της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA, η οποία θα μεταδώσει το βαλς από παραβολική κεραία στο Θεμπρέρος της Ισπανίας (εικόνα).

Για να αποφευχθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα, η υπηρεσία θα εκπέμψει μια προηχογραφημένη βερσιόν από την τελική πρόβα της ορχήστρας μια μέρα νωρίτερα. Η μουσική θα μετατρέπεται σε ραδιοσήματα σε πραγματικό χρόνο την ώρα της τελικής εκτέλεσης.

Ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, η οποία ξεπερνά το ένα δισεκατομμμύριο χιλιόμετρα ανά ώρα, η μουσική του Στράους θα φτάσει στη Σελήνη σε 1,5 λεπτό, στον Άρη σε 4,5 λεπτά, στον Δία σε 37 λεπτά και στον Ποσειδώνα σε 4 ώρες.

Μέσα σε 24 ώρες, το σήμα θα έχει φτάσει το Voyager 1, το πιο απομακρυσμένο διαστημικό σκάφος, το οποίο βρίσκεται εκτός του Ηλιακού Συστήματος σε απόσταση 24 δισ. χιλιομέτρων.

Το 2008 η NASA γιόρτασε τα δικά της 50ά γενέθλια με διαπλανητική μετάδοση του τραγουδιού «Across the Universe» των Beatles. Και πέρυσι, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία μετέδωσε το «The Rain (Supa Dupa Fly)» της Missy Elliott προς την κατεύθυνση της Αφροδίτης.

Μουσική έχει εξάλλου μεταδοθεί και προς τη Γη από άλλο πλανήτη. Το 2012, το ρομπότ Curiosity της NASA που εξερευνά τον Άρη αναμετέδωσε το «Reach for the Stars» του will.i.am, υπενθυμίζει το Associated Press.

O Στράους δεν περιλαμβάνεται στα 90 λεπτά μουσικής που περιέχει ο χρυσός δίσκος φωνογράφου που μεταφέρουν στον διαπλανητικό χώρο τα δίδυμα σκάφη Voyager 1 και 2 από την εκτόξευσή τους το 1977.

Ο διάσημος αστρονόμος Καρλ Σέιγκαν ήταν επικεφαλής της επιτροπής που επέλεξε έργα των Μπαχ, Μπετόβεν, Μότσαρντ και Στραβίνσκι, μαζί με κομμάτια σύγχρονης και έθνικ μουσικής.

Ο οργανισμός τουρισμού της Βιέννης, όπου γεννήθηκε ο Γιόχαν Στράους ο νεότερος στις 25 Οκτωβρίου 1825, δήλωσε ότι ήθελε να αποκαταστήσει αυτό το «κοσμικό λάθος» στέλνοντας στα αστέρια το «πιο διάσημο όλων των βαλς».

Ο Γαλάζιος Δούναβης χρησιμοποιήθηκε πάντως ως μουσική υπόκρουση στην ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «2001: Οδύσσεια του Διαστήματος» το 1968.

Η παραβολική κεραία της ESA θα είναι στραμμένη στην κατεύθυνση του Voayger 1.