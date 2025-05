Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει κλιμακωθεί μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Στόχος της Μόσχας έγινε χθες το βράδυ το Κίεβο με τους κατοίκους να ζουν μία από τις πιο δύσκολες νύχτες από την έναρξη του πολέμου.

Τουλάχιστον σε 15 ανέρχονται οι τραυματίες ενώ οι αρχές στην Ουκρανία κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνδυασμένες επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων εναντίον της πρωτεύουσας, σύμφωνα με ανάρτηση της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου στο Telegram.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε από την πλευρά της πως στη διάρκεια της περασμένης νύκτας η Ρωσία εκτόξευσε εναντίον της Ουκρανίας 14 βαλλιστικούς πυραύλους και 250 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο κύριος στόχος των ρωσικών πυραύλων και των drones ήταν το Κίεβο.

Μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν το Όμπολον, όπου συντρίμμια από ένα αναχαιτισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο.

Μια πολυκατοικία στο Όμπολον δέχθηκε άμεσο χτύπημα: ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε ζημιές σε διαμερίσματα μεταξύ του 3ου και του 6ου ορόφου. Μόνο εκεί τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

Σφυροκόπημα του Κιέβου

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν τις εκρήξεις στο Κίεβο και τα καταστραμμένα κτίρια με το πρώτο φως της ημέρας.

💔 Kyiv after a massive combined Russian attack. Putin continues his threats and intimidation tactics to pressure us into accepting his terms of capitulation — because he believes he will face no consequences. pic.twitter.com/7DaNQMg3Vh — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) May 24, 2025

‼Kyiv authorities report new Russian tactics in latest massive attack on the capital Russia has launched one of the most massive combined strikes on Kyiv, using both drones and ballistic missiles, according to Timur Tkachenko, head of the city military administration. “One of… pic.twitter.com/JEYSKBqTsr — NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2025

🔥🇺🇦 Largest “Geran” Drone Strike Since Start of the Special Military Operation Kyiv Under Siege — A Night of Fire and Explosions Last night, the Ukrainian capital endured one of the most intense attacks since the beginning of Russia’s special military operation. According to… pic.twitter.com/F7LkPfczgZ — Zlatti71 (@Zlatti_71) May 24, 2025

Κατεστραμμένα κτίρια