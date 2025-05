Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο (στη φωτογραφία, επάνω, αναχαίτιση ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου Ισκαντέρ πάνω από το Κίεβο).

🇷🇺 Explosions reported in Boryspil, Obukhov, and Fastovsky districts of the Kiev region as waves of drones target the capital.

Around 20 attack UAVs are heading directly toward Kiev.

Over 40 drones are currently active in Ukrainian airspace.

Air defenses are under extreme

