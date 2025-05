Μετ’ εμποδίων διεξήχθησαν χθες Πέμπτη οι πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Μόσχας, αφού για λόγους ασφαλείας οι αρχές υποχρεώθηκαν να τις αναστείλουν κατά διαστήματα λόγω ουκρανικών drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @jurgen_nauditt).

Ως εκ τούτου, επηρεάστηκε η λειτουργία του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ρωσίας, του Σερεμέτιεβο, αλλά και εκείνων σε Βνούκοβο, Ντομοντένοβο και Ζουκόφσκι.

Video of the interception of a Ukrainian Liutyi drone, by a Russian Pantsir S1 missile over Ramenskoye in SE Moscow. The downing of drones appear to be getting closer to the cntre of Moscow. pic.twitter.com/VeeYnKLC2v

— raging545 (@raging545) May 22, 2025