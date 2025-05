Ο Γιαννακόπουλος παρακολούθησε από τα αποδυτήρια το φινάλε του ημιτελικού (vid)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 82-76 από τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague που γίνεται στο Άμπου Ντάμπι με την απογοήτευση στο πράσινο στρατόπεδο να είναι εμφανής μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που παρακολούθησε από κοντά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, αποσύρθηκε στη φυσούνα των αποδυτηρίων, εκεί όπου παρακολούθησε τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης των «πράσινων» με τους Τούρκους, όντας εμφανώς απογοητευμένος με την εξέλιξη του ματς.

🤯 Dimitris Giannakopoulos, the owner of Panathinaikos, has left the court and is watching the end of the semifinal from the corridor pic.twitter.com/CuKnkndDvx

— SKWEEK (@skweektv) May 23, 2025