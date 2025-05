Η προπόνηση του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι (vid, pics)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για το Final Four της Euroleague και την Παρασκευή (23/5, 21:00) αντιμετωπίζει τη Μονακό στον ημιτελικό, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Την Πέμπτη (22/5) το απόγευμα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πάτησε το παρκέ της εντυπωσιακής «Etihad Arena» και πραγματοποίησε την προπόνησή της ενόψει της κόντρας με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

🏀 First session at the Etihad Arena!

✊🏽 Semifinal mode: ON.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/eq0SzxkIBa

