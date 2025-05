Μετά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Σιρίλ Ραμαφόζα έπεσε θύμα ενέδρας στο Οβάλ Γραφείο.

«Η επαφή με τους όρους του Τραμπ ποτέ δεν πηγαίνει καλά για κανέναν»

Το Reuters και άλλα ΜΜΕ χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη για να περιγράψουν το νέο σόου που έστησε ο Αμερικανός πρόεδρος μπροστά στις κάμερες, κατηγορώντας τον Νοτιοαφρικανό ομόλογό του για «γενοκτονία των λευκών» στη χώρα του, αναφερόμενος ψευδώς σε μαζικές δολοφονίες και κατασχέσεις γης.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Trump makes false claims of white genocide in South Africa during Ramaphosa meeting https://t.co/QeisDu43Be https://t.co/QeisDu43Be — Reuters (@Reuters) May 22, 2025

Θα το σκεφτούν δύο φορές

Το Reuters προσθέτει ότι η άνευ προηγουμένου χρήση του Οβάλ Γραφείου από τον Τραμπ για τέτοια σόου θα μπορούσε να ωθήσει ξένους ηγέτες να σκεφτούν δύο φορές το ενδεχόμενο να αποδεχθούν τις προσκλήσεις του και να διακινδυνεύσουν δημόσιο εξευτελισμό.

Μια απροθυμία που θα μπορούσε να δυσχεράνει την εδραίωση δεσμών με φίλους και εταίρους, τους οποίους επίσης φλερτάρει η μεγάλη αντίπαλος Κίνα.

Δείτε βίντεο του Al Jazeera από το νέο επεισόδιο στο Οβάλ Γραφείο:

Donald Trump began an Oval Office meeting with South African President Cyril Ramaphosa by unexpectedly showing a video that made false claims of anti-white discrimination in South Africa. pic.twitter.com/npgQhioIsJ — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 21, 2025

Ο Πάτρικ Γκάσπαρντ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Νότια Αφρική υπό τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι ο Τραμπ μετέτρεψε τη συνάντηση με τον Ραμαφόζα σε «ντροπιαστικό θέαμα», ενώ έκανε λόγο για ψεύτικες φωτογραφίες και βίαιη ρητορική.

«Η επαφή με τους όρους του Τραμπ ποτέ δεν πηγαίνει καλά για κανέναν», έγραψε ο Γκασπάρντ, που τώρα είναι ανώτερος συνεργάτης στο κέντρο σκέψης Center for American Progress στην Ουάσινγκτον, σε ανάρτησή του στο X.

Δεν συγκρούστηκε με τον Τραμπ ο Ραμαφόζα – Το αστείο με το αεροπλάνο

Στο ίδιο κείμενο το Reuters σημειώνει ότι ο Ραμαφόζα ήταν έτοιμος για τις κατηγορίες του Τραμπ, αν και δεν θα περίμενε ένα τέτοιο πολιτικό θέατρο.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής παρέμεινε ψύχραιμος, προσπάθησε να αντικρούσει όσα είπε ο Αμερικανός ομόλογός του, αλλά δεν συγκρούστηκε μαζί του.

Ο Ραμαφόζα επιχείρησε να κάνει χιούμορ.

«Λυπάμαι που δεν έχω αεροπλάνο να σας δώσω», είπε χαμογελώντας, αναφερόμενος στο πολυτελές αεροσκάφος του Κατάρ που το κράτος του Κόλπου πρόσφερε στον Τραμπ για την αντικατάσταση του Air Force One.

«Mακάρι να είχατε. Θα το έπαιρνα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε σχετικό βίντεο:

South African President Ramaphosa to Trump: I am sorry, I don’t have a plane to give you. pic.twitter.com/xkLSyKMqPf — Clash Report (@clashreport) May 21, 2025

Ο εκπρόσωπός του, Βίνσεντ Μαγκουένια δήλωσε στο νοτιοαφρικανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Newzroom Afrika ότι «μπορούσατε να δείτε ότι ο πρόεδρος Ραμαφόζα προκλήθηκε».

«Δεν έπεσε στην παγίδα», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε ερώτημα του Reuters σχετικά με το αν η συνάντηση οργανώθηκε για να βρεθεί ο Ραμαφόζα σε δύσκολη θέση και αν αυτό θα μπορούσε να αποθαρρύνει άλλους ξένους ηγέτες από παρόμοιες επισκέψεις.

Ο Κάμερον Χάντσον, υψηλόβαθμος συνεργάτης του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ενώ το τηλεοπτικό μέρος της συνάντησης ήταν ένα τσίρκο, «δεν ξεπέρασε ποτέ τα όρια του θυμού ή του βιτριολισμού», οπότε δεν φτάσαμε στα χειρότερα.