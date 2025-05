Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτέλεσε τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος για φονική επίθεση, η οποία έγινε τον Ιανουάριο του 2023 στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στην Τεχεράνη και προκάλεσε ένταση στις σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Ένας υπάλληλος της πρεσβείας σκοτώθηκε και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ένοπλο που εισέβαλε στην διπλωματική αποστολή.

Το Ιράν είχε δηλώσει ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν «προσωπικά» ενώ το Αζερμπαϊτζάν είχε κατηγορήσει την Τεχεράνη ότι είχε «ενθαρρύνει την επίθεση».

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ είχε τότε κάνει λόγο για «τρομοκρατική επίθεση». Οι δύο χώρες είχαν τότε προχωρήσει σε απέλαση διπλωματών.

Ο υπεύθυνος για την επίθεση εκτελέστηκε σήμερα το πρωί «σύμφωνα με τον νόμο της ίσης ανταπόδοσης», ανακοίνωσε σήμερα το δικαστικό σώμα.

Ο νόμος της ίσης ανταπόδοσης εφαρμόζεται στο Ιράν σε υποθέσεις δολοφονίας όταν η οικογένεια του θύματος επιθυμεί να επιβληθεί η θανατική ποινή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον Γιασίν Χοσεϊνζαντέχ, έναν Ιρανό του οποίου η σύζυγος ήταν από το Αζερμπαϊτζάν.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Iran has executed a man responsible for the fatal attack on the Azerbaijani embassy in Tehran. The assault on January 27 resulted in one death and two injuries. The execution was carried out on May 21. #Iran #AzerbaijanEmbassy #BreakingNews #Azerbaijan #Tehran pic.twitter.com/GQY7plKj1F

— World Watcher (@World__Watcher_) May 21, 2025