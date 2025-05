Το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε χθες Δευτέρα με απόφασή του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει το καθεστώς προσωρινής προστασίας (TPS) που της απαγόρευε να προχωρήσει στην απέλαση περίπου 350.000 υπηκόων της Βενεζουέλας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κορυφαίος θεσμός της αμερικανικής δικαιοσύνης, στον οποίο έχουν καθαρή πλειοψηφία οι συντηρητικοί, ενέκρινε αίτημα της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ, η οποία θέλει να έχει την εξουσία να αίρει το καθεστώς αυτό, εν μέσω δικαστικής διένεξης σε εξέλιξη.

Η Νόεμ ακύρωσε κατ’ ουσία την παράταση του TPS για 18 μήνες για τους υπηκόους της Βενεζουέλας, που είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν κι επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις αρχές Απριλίου.

Όμως ομοσπονδιακός δικαστής στην Καλιφόρνια (δυτικά) ανέστειλε την απόφαση αυτή στα τέλη Μαρτίου, τονίζοντας πως εγείρει κίνδυνο να προκαλέσει «ανεπανόρθωτη ζημιά σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους» και καταγγέλλοντας τον «ρατσισμό» που εκφράστηκε κατ’ αυτόν διά της εξίσωσης του συνόλου των δικαιούχων από τη Βενεζουέλα με εγκληματίες.

