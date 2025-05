Χάγη: Σχεδόν 100.000 διαδήλωσαν κατά του πολέμου στη Γάζα – Υποστηρικτές της Χαμάς, λέει ο ακροδεξιός Βίλντερς

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τη Χάγη σήμερα, ζητώντας από την ολλανδική κυβέρνηση να υιοθετήσει μια σκληρότερη στάση απέναντι στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η διοργανώτρια της κινητοποίησης Oxfam Novib ανέφερε πως περίπου 100.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στην πορεία, οι περισσότεροι ντυμένοι στα κόκκινα για να εκφράσουν την επιθυμία τους να μπει μια «κόκκινη γραμμή» στην πολιορκία του Ισραήλ στη Γάζα, όπου έχουν διακοπεί οι προμήθειες φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων.

Δείτε σχετικά βίντεο:

More than 100,000 people gathered outside The Hague in a mass demonstration demanding an end to Israel’s ongoing genocide in Gaza. pic.twitter.com/CilxscxtqB

This is The Hague today protesting against Israel’s genocide and occupation. Reports of more than 100,000 people. Organized by Oxfam Novib – they asked protesters to wear red.

“Draw the red line for Gaza.” pic.twitter.com/jN0vQOFmzv

— Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) May 18, 2025