Η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Tufts, Ρουμέισα Οζτούρκ, αφέθηκε ελεύθερη από ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στη Λουιζιάνα, στις ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά τη διαταγή ομοσπονδιακού δικαστή.

«Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι λίγο κουρασμένη, οπότε θα πάρω λίγο χρόνο για να ηρεμήσω», δήλωσε στους δημοσιογράφους και τους υποστηρικτές της που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τις εγκαταστάσεις.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Ουίλιαμ Σέσιονς δήλωσε ότι η φοιτήτρια πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απελευθέρωσή της και καυτηρίασε την υπόθεση της κυβέρνησης εναντίον της.

Η Οζτούρκ, διδακτορική φοιτήτρια από την Τουρκία, ήταν συν-συγγραφέας ενός άρθρου γνώμης στην εφημερίδα της πανεπιστημιούπολης της, το οποίο ήταν επικριτικό για τον πόλεμο του Ισραήλ. Η σύλληψή της ακολουθεί την πάταξη από τον Λευκό Οίκο αυτού που έχει χαρακτηρίσει ως «αντισημιτισμό» στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

«Η συνεχιζόμενη κράτησή της «φρενάρει» τον λόγο εκατομμυρίων ανθρώπων σε αυτή τη χώρα που δεν είναι αμερικανοί πολίτες», δήλωσε ο δικαστής την Παρασκευή, καθώς διέταξε την απελευθέρωσή της, σύμφωνα με το BBC.

Η Οζτούρκ βγήκε από το κατάστημα κράτησης μετά από έξι εβδομάδες και την υποδέχθηκε πολύς κόσμος με επευφημίες.

Κρατείτο από τον Μάρτιο, όταν οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης τη συνέλαβαν στους δρόμους της Μασαχουσέτης.

Βίντεο από τη σύλληψη έδειχνε μασκοφόρους αστυνομικούς με πολιτικά να την περικυκλώνουν μετά από μια γιορτή του Ραμαζανιού, να της περνούν χειροπέδες και στη συνέχεια να την επιβιβάζουν σε ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά. Η κράτησή της προκάλεσε διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο.

The horrific moment that Tufts grad student and anti-war activist Rumeysa Ozturk was detained (kidnapped) by Trump’s ICE thugs.

