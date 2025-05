Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ 0-2: Εύκολη πρόκριση για τους «Σπερς» του Ποστέκογλου

Η όμορφη ιστορία της Μπόντο Γκλιμτ στο φετινό Europa League έλαβε τέλος… Με σκληρό τρόπο, η ομάδα από τη μικρή πόλη της Βόρειας Νορβηγίας δεν θα διεκδικήσει το όνειρο με τη συμμετοχή της στον τελικό, αφού η Τότεναμ επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό του φαβορί και με μία κυνική εμφάνιση, διπλασίασε τις νίκες της και πήρε την πρόκριση.

Οι Νορβηγοί είχαν εξαρχής δύσκολη αποστολή για να ανατρέψουν το 3-1 του Λονδίνου, απέναντι σε μια παραδοσιακή δύναμη του αγγλικού ποδοσφαίρου με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και ποιότητα.

Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο και προσπάθησαν να διασπάσουν την άμυνα των «πετεινών», όμως η πιο απειλητική στιγμή προέκυψε στο 31′, από μία εκτέλεση φάουλ του Μπεργκ που απέκρουσε ο Βικάριο. Οι «Σπερς» ήταν επιφυλακτικοί στις ενέργειες τους εξαιτίας του χλοοτάπητα και έπαιξαν πιο συντηρητικά.

Οι επιφυλάξεις των παικτών του Ποστέκογλου ήταν δικαιολογημένες, αφού το γύρο της Ευρώπης με αρνητικό σχολιασμό, έκανε η εικόνα του τερέν του «Aspmyra Stadion». Σε ορισμένα σημεία του συνθετικού χλοοτάπητα είχαν δημιουργηθεί ζάρες, θυμίζοντας αγωνιστικούς χώρους σε παρατημένα γηπεδάκια 5Χ5 με πλαστικό χόρτο κακής ποιότητας…

😳🤦‍♂️ The game is underway and Bodo/Glimt’s pitch looks like a badly laid-out Subbuteo mat pic.twitter.com/goiVqNl6FK

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 8, 2025