«Είμαι ευγνώμων για αυτό που έγινε»: Η Μάιλι Σάιρους και η καταστροφή του σπιτιού της στις πυρκαγιές του 2018

Ήταν 8 Νοεμβρίου 2018 όταν η φωτιά Γούλσεϊ ξέσπασε στην Καλιφόρνια και μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες σκότωσε τρεις ανθρώπους, κατέκαψε 96.949 στρέμματα, ανάγκασε περισσότερα από 290.000 άτομα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και κατέστρεψε ολοσχερώς εκατοντάδες σπίτια. Ένα από αυτά ήταν και το βίλα της Μάιλι Σάιρους.

Η έπαυλη των 2.5 εκατ. δολαρίων στο Μαλιμπού, που μοιραζόταν με τον Λίαμ Χέμσγουορθ, έγινε στάχτη. Η 32χρονη pop star βρισκόταν στη Νότια Αφρική για τα γυρίσματα της σειράς «Black Mirror» εκείνη την περίοδο και όπως έχει παραδεχθεί «μου προκάλεσε κρίσεις πανικού το άκουσμα της είδησης».

Ωστόσο, επτά χρόνια αργότερα, η Μάιλι Σάιρους λέει ότι σήμερα «είμαι ευγνώμων» που κάηκε η έπαυλή της στο Μαλιμπού από την πυρκαγιά.

«Το να χάσω τα πάντα και να πρέπει να τα δημιουργήσω ξανά από την αρχή, επιλέγοντας πολύ προσεκτικά τι κρατάω στη ζωή μου -από αντικείμενα έως ανθρώπους- ήταν αυτό που μου έμεινε από εκείνο το γεγονός» δήλωσε η Σάιρους στο πλαίσιο του Q&A του επερχόμενου μουσικού φιλμ «Something Beautiful».

Miley Cyrus Says Relationships Also “Burned Down” in Fire That Destroyed Her and Liam Hemsworth’s House https://t.co/EBwvZJqssH

— E! News (@enews) May 7, 2025