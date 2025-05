Μπαρτσελόνα: Έχει δεχτεί 16 γκολ στα 7 τελευταία παιχνίδια (pic+vid)

Το αποτέλεσμα είναι αυτό και δεν αλλάζει. Η Ίντερ προκρίθηκε στον τελικό του Champions League και το όνειρο της Μπαρτσελόνα για επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης μετά από μία δεκαετία, χάθηκε. Οι «νερατζούρι» πάλεψαν πολύ για αυτή την πρόκριση και κανείς δεν μπορεί να πει ότι την πήραν άδικα, ωστόσο οι Καταλανοί έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι βάσει των ευκαιριών που δημιούργησαν και στα δύο παιχνίδια, θα μπορούσαν να έχουν κλείσει εκείνοι εισιτήριο για τον τελικό του Μονάχου.

Είτε είσαι Μπαρτσελόνα είτε όχι, αυτή η ομάδα του Χάνσι Φλικ, είναι η ομάδα που χαίρεσαι να βλέπεις φέτος περισσότερο από κάθε άλλη. Μία μηχανή παραγωγής γκολ, με το δικό της στυλ, τον δικό της τρόπο, που δεν αλλάζει είτε παίζει με τη Βαγιαδολίδ είτε παίζει με την Ίντερ στον ημιτελικό του Champions League. Κάτι δηλαδή σαν την Μπαρτσελόνα του Πεπ ή και του Λουίς Ενρίκε ακόμη σε νοοτροπία, αλλά με διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου. Πιο άμεσο, πιο γρήγορο, πιο ριψοκίνδυνο.

Με την άμυνα στη σέντρα, με την επιμονή στο τεχνητό οφσάιντ, με όλα τα ρίσκα που κρύβει αυτός ο τρόπος παιχνιδιού και στο μάτι – ειδικά αν είσαι ουδέτερος – είναι αν μη το άλλο γοητευτικός. Με αυτόν τον τρόπο έζησε ως εδώ η Μπαρτσελόνα και με αυτόν τον τρόπο… πέθανε κόντρα στην Ίντερ. Έχοντας δεχτεί επτά γκολ στα δύο ματς των ημιτελικών και έχοντας πετύχει η ίδια έξι, με κλασικές ευκαιρίες για πολλά περισσότερα. Αυτή τη φορά όμως δεν τα έβαλε και… χαιρέτησε.

gotta have heart to have heartbreak 💙❤ pic.twitter.com/5CSSJJq95I

