Ιστορική επίδοση του Ραφίνια παρά τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα: Ισοφάρισε τον Κριστιάνο Ρονάλντο (vid, pics)

Η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε από την Ίντερ και έχασε την ευκαιρία να επιστέψει σε τελικό Champions League μετά από μια δεκαετία, ωστόσο το γκολ του Ραφίνια για το 2-3 στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα, έγραψε Ιστορία.

Συγκεκριμένα το τέρμα του Βραζιλιάνου, ισοφάρισε ένα ρεκόρ που κρατούσε από τη σεζόν 2013-14 και που μέχρι σήμερα άνηκε αποκλειστικά στον… άνθρωπο-ρεκόρ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν το γκολ υπ αριθμόν 13 για τον εξτρέμ των «μπλαουγκράνα» στο φετινό Champions League, ενώ έχει καταγράψει και 8 ασίστ.

Έτσι, με το νούμερο 21 σε σύνολο γκολ / ασίστ για μία σεζόν, έπιασε την αντίστοιχη επίδοση του CR7 στην κορυφή της σχετικής λίστας.

No player has ever registered more goal involvements in a #ucl season than Raphinha has in 2024-25 (21).

He's equalled Cristiano Ronaldo's record.

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 6, 2025