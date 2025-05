Ο Παναθηναϊκός δεν γλυτώνει την ποινή από την UEFA

Τα πολλά χρήματα που δαπάνησε ο Παναθηναϊκός για την ενίσχυση του ρόστερ του για το καλοκαίρι του 2024, είχαν μία σοβαρή παρενέργεια: την παραβίαση των κανονισμών της οικονομικής βιωσιμότητας της UEFA. Το «Cost control» που ελέγχουν πλέον οι αξιωματούχοι της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, όπως ονομάζεται η διαδικασία που αντικατέστησε το Financial Fail Play.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι δεν θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά έχουν ήδη αρχίσει από τον Απρίλιο. Το Financial Control Body που είναι το αρμόδιο όργανο, λαμβάνει στοιχεία από το λογιστήριο της ΠΑΕ και έχει εικόνα για τα οικονομικά του Τριφυλλιού.

Από το ρεπορτάζ γνωρίζουν όλοι ότι ο Παναθηναϊκός επιβάλλεται να προχωρήσει σε πώληση ή πωλήσεις, που θα αποφέρουν έσοδα μεγαλύτερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ούτως ώστε να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό του, γιατί δεν περιμένει σημαντικές εισροές κεφαλαίων από άλλες «πηγές», όπως τις χορηγίες και τα εισιτήρια διαρκείας.

Πάντως, η πώληση ή οι πωλήσεις δεν θα επιτρέψουν στον Παναθηναϊκό να αποφύγει το πρόστιμο από την UEFA. Το Τριφύλλι έχει ήδη παραβιάσει την οικονομική βιωσιμότητα και θα τιμωρηθεί με την επιβολή προστίμου. Το ύψος του προστίμου θα εξαρτηθεί στη συνέχεια από τα στοιχεία που θα δώσουν οι ιθύνοντες της ΠΑΕ.

Aston Villa have begun discussions with UEFA’s club financial control body (CFCB) over a financial settlement after being found in breach of the squad cost ratio rules (SCR) last season 💰

