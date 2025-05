Παναθηναϊκός: Sold out το Game 5 με την Αναντολού Εφές (pic)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να «τελειώσει» τη σειρά με την Εφές στην Πόλη, αφού το βράδυ της Παρασκευής ηττήθηκε με 85-82. Έτσι, θα χρειαστεί Game 5 στο ΟΑΚΑ, σε έναν «τελικό» που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί στο Final 4 της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι.

Σε αυτό το καθοριστικό ματς μάλιστα, ο κόσμος των «πρασίνων» θα είναι ξανά δίπλα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, αφού όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον αγώνα εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 4 ώρες.

«Όλα τα εισιτήρια έφυγαν σε 4 ώρες μέσα στη νύχτα. Τώρα μετράμε αντίστροφα για την Τρίτη. Να φωνάξετε πιο δυνατά από ποτέ. Κάντε το θρυλικό», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του το «τριφύλλι».

𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓💥💥

All tickets were gone in 4 hours overnight!

Now we’re counting down to Tuesday!

Be louder than ever before! Make it legendary! 🔜☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #RoadToAbuDhabi pic.twitter.com/5QSCKd748P

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 3, 2025