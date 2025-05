Στουτγκάρδη: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας όταν αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τραυματίες.

Σύμφωνα με την Deutche Welle τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσαν πάνω σε πλήθιος στο κέντρο της Στουγκάρδης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε στάση τραμ.

BREAKING: At least three people injured after a car drove into a group of people in the center of Stuttgart in southwestern Germany, police say.

— DW Politics (@dw_politics) May 2, 2025