Πόσο πιθανή είναι μια αναβίωση της σειράς «Νοικοκυρές Σε Απόγνωση»; Η Εύα Λονγκόρια μας δίνει την απάντηση

Η Εύα Λονγκόρια αποκάλυψε ότι η επιστροφή των απεγνωσμένων νοικοκυρών φαντάζει ένα μακρινό σενάριο.

Όταν ρωτήθηκε ποιος θα χρειαζόταν «να πειστεί» για να υπάρχει ένα reboot της σειράς του 2000 στην εκπομπή Watch What Happens Live with Andy Cohen, η ηθοποιός παραδέχτηκε: «Ο Μαρκ Τσέρι, ο δημιουργός μας. Πιστεύει ότι έχουμε εξαντλήσει τους χαρακτήρες».

»Σε αντίθεση με το Sex and the City, [το οποίο] ήταν μόνο έξι επεισόδια, οκτώ επεισόδια το χρόνο, εμείς κάναμε 24 επεισόδια το χρόνο για μια δεκαετία», εξήγησε η Λονγκόρια, η οποία υποδυόταν την Γκαμπριέλ Σολίς.

Η σειρά «Νοικοκυρές σε Απόγνωση» – στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Φελίσιτι Χάφμαν, Μάρσια Κρος, Τέρι Χάτσερ, Τζέιμς Ντέντον, Ρικάρντο Αντόνιο Τσαβίρα, Νίκολετ Σέρινταν και Τζέσι Μέτκαλφ – διήρκεσε οκτώ σεζόν από το 2004 έως το 2012, και προβλήθηκαν 180 επεισόδια στο ABC.

Παράλληλα, το «Sex in the City» διήρκεσε έξι σεζόν από το 1998 έως το 2003, και κυκλοφόρησαν 94 επεισόδια στο HBO. Από τη θρυλική σειρά προέκυψαν δύο κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και το «And Just Like That…..».

«Νομίζω ότι θα ήμουν η μόνη που θα υπέγραφε»

Σχετικά με μια πιθανή επιστροφή στην οδό Wisteria Lane, η Εύα Λονγκόρια παραδέχτηκε ότι κρατά μικρό καλάθι. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ με άλλους ανθρώπους», σχολίασε χαριτολογώντας, λίγο πριν η καλεσμένη Σάντρα Μπέρνχαρντ την ρωτήσει αν ο χαρακτήρας της «[κοιμήθηκε] ποτέ με γυναίκες».

«Όχι, δεν το έκανα», απάντησε η Λονγκόρια. «Περίμενε, [μήπως τελικά] το έκανα;».

Κατά τη διάρκεια παλαιότερης εμφάνισής της στην εκπομπή Watch What Happens Live τον Ιούνιο του 2023, η Λονγκόρια παραδέχτηκε ότι ενώ η ίδια θα ενδιαφερόταν να συμμετάσχει και πάλι στη σειρά, οι πρώην συμπρωταγωνιστές της ίσως να μην ήταν τόσο πρόθυμοι.

«Νομίζω ότι θα ήμουν η μόνη που θα υπέγραφε», παραδέχτηκε.

Η Εύα Λονγκόρια αποκάλυψε επίσης πως δεν έχει απογαλακτιστεί εντελώς από τον αγαπημένο της χαρακτήρα, λέγοντας πως της λείπει η Γκάμπι. «Θα μπορούσε είναι ινφλουένσερ, σίγουρα. Θα ήταν μια Instagrammer», συμπλήρωσε.

Όσο για τον Τσέρι, τον Νοέμβριο του 2024 δήλωσε στο περιοδικό People ότι «περίπου 70.000 άνθρωποι» του ζήτησαν να ξαναρχίσει η σειρά. «Η αλήθεια είναι ότι έχω μερικές ιδέες», μοιράστηκε, ενώ σημείωσε ότι είναι απίθανο να συμπεριλάβουν το αρχικό καστ.

*Με πληροφορίες από: People