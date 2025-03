Το αντιαμερικανικό αίσθημα ανεβαίνει στην Ευρώπη, ο Τραμπ πυροδοτεί την οργή

Το αυξανόμενο αντιαμερικανικό αίσθημα στην Ευρώπη, καθώς οι πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ταράζουν τα νερά, οδηγεί σε μια αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ιδίως στη στάση απέναντι στα αμερικανικά προϊόντα, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Οι απειλές του Τραμπ να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στην Ευρώπη, να καταλάβει εδάφη και να αποσύρει τη στρατιωτική υποστήριξη στην περιοχή – συμπεριλαμβανομένου των τελευταίων χειρισμών του στον πόλεμο στην Ουκρανία – έχουν εξοργίσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές, τροφοδοτώντας εκστρατείες για μποϊκοτάρισμα των αμερικανικών προϊόντων.

Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη όπου περισσότερο από το μισό του πληθυσμού να έχει θετική στάση απέναντι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov που δημοσιεύθηκε στις 4 Μαρτίου. Τα πιο υψηλά αντιαμερικανικά ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία, όπου τοπικοί πολιτικοί ηγέτες και πολίτες έχουν εξοργιστεί από τα σχέδια του Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Ομάδες στο Facebook που παροτρύνουν το μποϊκοτάζ των αμερικανικών προϊόντων έχουν εμφανιστεί και έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες οπαδούς. Ένας τέτοιος όμιλος της Δανίας, ο Boykot varer fra USA (μποϊκοτάζ προϊόντων από τις ΗΠΑ) έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 92.000 μέλη από τότε που δημιουργήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου.

«Έγινα ολοένα και πιο αναστατωμένος με τον τρόπο που διακηρύσσει τι είναι σωστό και τι λάθος», είπε ο Μπο Αλμπέρτους, ένας από τους διαχειριστές της ομάδας, σε μια συνέντευξη. «Άρχισα να νιώθω ότι πρέπει να κάνω κάτι».

Ο Αλμπέρτους, ένας Δανός διευθυντής σχολείου, είπε ότι ακύρωσε όλες τις υπηρεσίες streaming υπέρ των ευρωπαϊκών ή των δανικών εταιρειών και δεν τρώει πλέον σε αμερικανικές αλυσίδες fast-food.

«Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να σταματήσουν να βάζουν χρήματα στις τσέπες τους», είπε. Σχεδόν κάθε δεύτερος Δανός απέφυγε σκόπιμα να αγοράσει ένα αμερικανικό προϊόν από την ορκωμοσία του Τραμπ, σύμφωνα με έρευνα της Megafon για το ΤV 2 της Δανίας.

«Ήμουν απλώς θυμωμένος, δεν ήξερα τι να κάνω», είπε η Jannike Kohinoor, Σουηδή δασκάλα και μία από τις δημιουργούς της ομάδας. Μετά τους υπαινιγμούς του Τραμπ ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν υπεύθυνος για τον πόλεμο, «οι εγκέφαλοί μας εξερράγησαν απλώς», είπε. «Η έναρξη της ομάδας μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι».

Περίπου το 70% των Σουηδών έχουν ή σκέφτονται να απόσχουν από την αγορά αμερικανικών προϊόντων ως μορφή πολιτικής διαμαρτυρίας, σύμφωνα με έρευνα της Verian που διεξήχθη για τον σουηδικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό SVT. Ένας στους 10 έχει μποϊκοτάρει εντελώς τα αμερικανικά προϊόντα τον περασμένο μήνα, ενώ το 19% έχει σταματήσει να αγοράζει μόνο ορισμένα αγαθά.

Η Salling Group AS, ο μεγαλύτερος όμιλος παντοπωλείων της Δανίας και ο διαχειριστής των σούπερ μάρκετ Bilka, Fotex και Netto, άρχισε να επισημαίνει εάν ένα προϊόν ανήκει σε ευρωπαϊκή εταιρεία στις ηλεκτρονικές της ετικέτες τιμών. Αυτό ήταν ως απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό πελατών που ήθελαν να αγοράσουν προϊόντα παντοπωλείου από αποκλειστικά ευρωπαϊκές μάρκες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Anders Hagh σε ανάρτηση στο LinkedIn.

Ωστόσο, κάθε ορατός αντίκτυπος στα ευρωπαϊκά κέρδη λιανικής θα πάρει λίγο χρόνο για να υλοποιηθεί, δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Charles Allen. «Αυτές οι αλλαγές μεριδίου αγοράς τείνουν να απαιτούν χρόνο».

Ένας αυξανόμενος αριθμός αμερικανικών εταιρειών, που έχουν ήδη χτυπηθεί από μποϊκοτάζ στον Καναδά, έχουν επισημάνει τον πιθανό επιχειρηματικό κίνδυνο μεγαλύτερης δυσαρέσκειας σε βάθος χρόνου.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών ήταν γρήγορη και δραματική για την Tesla, τροφοδοτούμενη από την αντίδραση των Ευρωπαίων στις αλλόκοτες δηλώσεις και την ανεπιθύμητη ανάμειξη του CEO Ιλον Μασκ στην ευρωπαϊκή πολιτική.

Tomorrow, the “Tesla Takedown’ movement, which organizes peaceful protests against Elon Musk at Tesla stores across the world, is having a global day of action

European sales of Teslas fell by 49% in the first two months of the year#TeslaTakedown is gaining momentum#ElonMusk https://t.co/ILrO3u8VNT pic.twitter.com/DXRhyQ3Jkf

— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) March 28, 2025