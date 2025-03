Κύπελλο Αγγλίας: Ο νικητής του Μπόρνμουθ-Σίτι αντίπαλος της Νότιγχαμ Φόρεστ

Γνωστά έγιναν το απόγευμα της Κυριακής τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών του Κυπέλλου Αγγλίας, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να πέφτει πάνω στον νικητή του Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι (18.30, 30/03).

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του τελευταίου προημιτελικού, έγινε η κλήρωση για τους «4» της διοργάνωσης και τα δύο ματς που θα διεξαχθούν στο ιστορικό «Γουέμπλεϊ», με τη Φόρεστ να αντιμετωπίζει, όπως προαναφέρθηκε, είτε τα «Κεράσια», είτε τους «Πολίτες». Ο δε δεύτερος φιναλίστ, θα προκύψει από το ζευγάρι Κρίσταλ Πάλας – Άστον Βίλα.

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete 🏆

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 30, 2025