Κακοποιητικός και εκφοβιστής σε μεγάλη κλίμακα ο Χάρι: Η πρόεδρος της Sentebale στην αντεπίθεση

Ο πρίγκιπας Χάρι αποχώρησε από τη φιλανθρωπική οργάνωση Sentebale που είχε ιδρύσει το 2006 ως φόρος τιμής στη μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα για να βοηθήσει ανθρώπους στη νότια Αφρική που ζουν με HIV και AIDS, μέσα στην εβδομάδα.

Την Τρίτη, ο πρίγκιπας Χάρι υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του επίτιμου προέδρου της φιλανθρωπικής οργάνωσης Sentebale, εκδίδοντας κοινή δήλωση με τον συνιδρυτή και πρίγκιπα του Λεσότο, Seeiso.

Στην ανακοίνωση τους ανέφεραν ότι «αναγκάστηκαν να παραιτηθούν σε ένδειξη στήριξης και αλληλεγγύης» προς το διοικητικό συμβούλιο που είχε ήδη παραιτηθεί, μετά από διαφωνία με την πρόεδρο της οργάνωσης, Dr. Sophie Chandauka, η οποία φέρεται να προέκυψε από την απόφαση να επικεντρωθεί η συγκέντρωση χρημάτων στην Αφρική.

Τώρα η επικεφαλής της Sentebale πέρασε στην αντεπίθεση κατηγορώντας τον Χάρι για εκφοβισμό, κακοποιητική συμπεριφορά και τοξικό.

Σε συνέντευξη της στον Tρέβορ Φίλιπς του Sky News, η Sentebale κατηγόρησε τον πρίγκιπα Χάρι για τη δημοσιοποίηση επιζήμιων πληροφοριών χωρίς να ενημερώσει την ίδια ή την ηγεσία της οργάνωσης.

The chair of a charity set up by Prince Harry has accused him of ‘harassment and bullying at scale’ by ‘unleashing the Sussex machine’ after he quit.

A source close to the former trustees of the Sentebale charity has described the claims as ‘completely baseless’. pic.twitter.com/lmBLUXzFoO

— Sky News (@SkyNews) March 29, 2025