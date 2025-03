Vanity Fair Oscar Party: Η Τσέλσι Χάντλερ μοίρασε ναρκωτικά σε «όλους» τους σταρ – «Με ενοχλεί το στίγμα»

Στην πρόσφατη εμφάνιση της στο τηλεοπτικό Jimmy Kimmel Live! το βράδυ της Πέμπτης, η κωμικός Τσέλσι Χάντλερ μίλησε για την αγάπη της για τη «μικροδοσολογία» (microdosing) αποκαλύπτοντας ότι στο πρόσφατο πάρτι του Vanity Fair μετά τα φετινά Όσκαρ μοίρασε ναρκωτικά σε μερικούς από τους A-Listers και σταρ. Κάποιοι δεν το κατάλαβαν ποτέ.

«Μου αρέσουν τα ναρκωτικά… ειδικά η μικροδοσολογία. Οι άνθρωποι έχουν αυτόν τον συντηρητισμό, το στίγμα γύρω από τα ναρκωτικά. Το βρίσκω πολύ ενοχλητικό. Τα ναρκωτικά μπορούν να βοηθήσουν τόσους πολλούς ανθρώπους», είπε η 50χρονη Χάντλερ στον οικοδεσπότη Τζίμι Κίμελ.

«Τα μοιράζομαι με όλους. Μου αρέσει να δίνω στους ανθρώπους ναρκωτικά! Έπρεπε να με είχες δει στο πάρτι του Vanity Fair, στα Όσκαρ, ω Θεέ μου, τα έδινα σε όλους. Έλεγα ‘Πάρτε το, θα περάσετε υπέροχα’ και ο κόσμος είπε ‘ΟΚ’».

Η πρώην οικοδέσποινα του Chelsea Lately διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν της αρέσουν τα «μοχθηρά» ναρκωτικά του δρόμου «όπως η κοκαΐνη και η ηρωίνη», αλλά τα «φυσικά ναρκωτικά» όπως η ψιλοκυβίνη και το LSD που μπορούν να «θεραπεύσουν την κατάθλιψη» και «να βοηθήσουν τους ανθρώπους να διασκεδάσουν περισσότερο».

«Αλλά σε μικρές δόσεις· όχι να νιώθεις πύραυλος ή να έχεις παραισθήσεις», διευκρίνισε.

Κατά τη διάρκεια του οσκαρικού gala του Vanity Fair, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα στο Λος Άντζελες, η Χάντλερ συνομίλησε και πόζαρε με πολλούς καλεσμένους, όπως η Πάρις Χίλτον, η Ρίτα Όρα και ο Ρείφ Φάινς.

Η κωμικός δεν διευκρίνισε σε ποιες διασημότητες πρόσφερε ναρκωτικά.

Όσο για τις προσωπικές της εμπειρίες με τις ουσίες, η Χάντλερ σίγουρα δεν αποφεύγει την αλήθεια.

«Έχω κάνει σχεδόν κάθε ναρκωτικό – εκτός από ηρωίνη και τη κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη – είμαι αρκετά έμπειρη. Έκανα πολλά ναρκωτικά στο γυμνάσιο» είχε πει στο Buzzfeed τον Ιανουάριο του 2016, αποκαλύπτοντας ότι κάπνισε για πρώτη φορά μαριχουάνα όταν ήταν 16 ετών.

«Ήμουν πραγματικά επικριτική με τους φίλους μου που κάπνιζαν χόρτο. Πάντα τους έλεγα: Είναι λάθος! Τα ναρκωτικά είναι κακά! Τα ναρκωτικά είναι λάθος! Τελικά με έβαλαν να δοκιμάσω, ‘χτύπησα’ ένα μπονγκ και έβηχα για περίπου μια ώρα, αλλά [τότε] είπα, ‘Ω, αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό, ας το συνεχίσουμε!».

Στη σειρά της στο Netflix, το Chelsea Does (2016), η Τσέλσι Χάντλερ αφιέρωσε ένα επεισόδιο στην «εξερεύνηση της δύναμης των ναρκωτικών», πειραματιζόμενη με τα πάντα -από το ayahuasca μέχρι συνδυασμό αλκοόλ με ζολπιδέμη παρουσία νευρολόγου, μπροστά στην κάμερα.

«Πολλοί άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι όταν είναι μαστουρωμένοι», είπε στο Buzzfeed. «Θα πρέπει να επιτρέπεται στους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν, όλα πρέπει να είναι νόμιμα».

Η Χάντλερ είναι σε προωθητική καμπάνια του νέου της βιβλίου I’ll Have What She’s Having.

Όταν ρωτήθηκε γιατί έγραψε το best seller των New York Times, η Χάντλερ, πάντα αφοπλιστικά αιρετική και αμφιλεγόμενη απάντησε:

«Το έκανα για να εμφυσήσω σε όλους την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία που νιώθω. Αν η αυτοπεποίθηση ήταν σαν το Ozempic, θα την έκανα ένεση σε όλους», αστειεύτηκε, προσθέτοντας ότι θέλει «κάθε γυναίκα» να αισθάνεται τον ενθουσιασμό της για τη ζωή. «Αυτή λοιπόν είναι και η πρόθεσή μου με αυτό το βιβλίο».