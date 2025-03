«Από τα φαβορί για να διοργανώσει το Eurobasket 2029 η Ελλάδα»

Σύμφωνα με τον Λούκας Κατίλιους από το basketnews.com, η Λιθουανία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Σλοβενία​, είναι τα τέσσερα φαβορί για τη διοργάνωση του Eurobasket 2029. Μάλιστα, στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται πως η Ελλάδα σχεδιάζει να φιλοξενήσει αγώνες της φάσης των νοκ άουτ στο ΟΑΚΑ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο οκτώ χώρες διεκδίκησαν επίσημα το τουρνουά, από τη FIBA. Αυτές είναι οι Λιθουανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία, Σλοβενία ​​και Ισπανία. Τον Μάρτιο, η υποψηφιότητα της Γερμανία δεν ήταν πλέον στο… τραπέζι και τώρα σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο οι χώρες έγιναν τέσσερις.

— BasketNews (@BasketNews_com) March 28, 2025