Ποιος παίκτης της Euroleague ακούγεται για νατουραλιζέ στην Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδος το προσεχές καλοκαίρι θα είναι στη τελική φάση του Eurobasket και τις τελευταίες μέρες πολλά είναι τα ονόματα που ακούγονται για τον νατουραλιζέ που πιθανότατα θα είναι στη τςλική 12άδα.

Μάλιστα, ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι, με ποστάρισμά του στα social media, αποκάλυψε ένα νέο όνομα του παίκτη που εξετάζεται, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο λόγος για τον Τζόρνταν Λόιντ της Μονακό. «Η ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης προσπαθεί να προσθέσει έναν ξένο παίκτη στο ρόστερ της ενόψει του επόμενου EuroBasket. Για να το κάνει αυτό, θα χρειαστεί να του δώσει ελληνικό διαβατήριο. Ήδη υπάρχουν στη λίστα τους μερικά ονόματα, με ένα από αυτά να είναι του Τζόρνταν Λόιντ», αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος.

The Greek Basketball Federation is looking to «add» a foreign player to the next EuroBasket, giving him a Greek passport.

Several names are on the list, and one of these is Jordan Loyd.#EuroBasket #EuroLeague

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 25, 2025