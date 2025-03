Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 34χρονος οδηγός μηχανής στη Σεούλ, όταν υποχώρησε το οδόστρωμα και έπεσε στην τεράστια τρύπα που δημιουργήθηκε.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή Meyongil-dong. Βίντεο από κάμερα οχήματος κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή. Όπως φαίνεται στα πλάνα, το έδαφος υποχωρεί ξαφνικά ενώ ένα λευκό αυτοκίνητο περνά με ελάχιστη απόσταση και γλιτώνει στο παρά πέντε. Ο μοτοσικλετιστής, όμως, δεν έχει την ίδια τύχη και πέφτει στην τρύπα.

Building infrastructure is just the beginning.Ongoing maintenance is required along with money.

Black box footage of the Myeongil-dong sinkhole in Gangdong-gu, Seoul, South Korea.

Shortly after the initial collapse, a second and third collapse occurred.pic.twitter.com/0V0sYChxiw

— aqua (@aqua52043525) March 24, 2025