Ο μεγάλος στόχος του Χάρι Κέιν με τα «λιοντάρια»

Η Εθνική ομάδα της Αγγλίας αντιμετώπισε το βράδυ της Δευτέρας την Λετονία και τα «λιοντάρια» πήραν μια εύκολη νίκη, επικρατώντας με 3-0.

Από τον πίνακα των σκόρερ δεν θα μπορούσε να… λείπει το όνομα του Χάρι Κέιν, με τον διεθνή σέντερ φορ να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της αγγλικής ομάδας.

Ο στράικερ της Μπάγερν είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των «λιονταριών» έχοντας πετύχει 71 γκολ σε 105 συμμετοχές και ο δεύτερος στην σχετική λίστα είναι ο Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος είχε πετύχει 53 τέρματα.

Ο 32χρονος επιθετικός της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας έχει πετύχει περισσότερα γκολ απ’ όσα έχουν πετύχει μαζί δύο σπουδαίοι επιθετικοί του παρελθόντος, ο Μάικλ Όουεν και ο Άλαν Σίρερ.

Ο Όουεν είχε σκοράρει 40 φορές και ο Σίρερ 30, οι δυο τους δηλαδή είχαν βάλει 70 γκολ με την φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας τους, ενώ ο Χάρι Κέιν έχει μόνος του πετύχει 71.

Αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που αποδεικνύει το τεράστιο επίτευγμα του στράικερ της Μπάγερν, με την φανέλα της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

Harry Kane has now scored more goals for England (71) than Michael Owen & Alan Shearer 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐈𝐍𝐄𝐃 (70) 🤯🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/BuCsApORte

— GiveMeSport (@GiveMeSport) March 25, 2025