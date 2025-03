Έπειτα από τουλάχιστον έναν μήνα νοσηλείας με διπλή πνευμονία, ο Πάπας Φραγκίσκος, σύμφωνα με το Βατικανό, θα κάνει αύριο την πρώτη του δημόσια εμφάνιση δίνοντας την ευλογία του και χαιρετώντας το κοινό, από το νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης.

Ο 88χρονος ποντίφικας μπήκε στο νοσοκομείο στις 14 Φεβρουαρίου με βρογχίτιδα, η οποία του είχε προκαλέσει δυσκολία στην ομιλία. Έκτοτε βρίσκεται εκτός δημόσιας θέας.

Μετά από αρκετές ημέρες βελτίωσης, το Βατικανό ανέφερε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος «σκοπεύει να χαιρετήσει και να προσφέρει την ευλογία του» από το νοσοκομείο.

Pope Francis intends to appear at his window tomorrow to greet the faithful and impart his blessing. pic.twitter.com/vu3K4SJbrY

Η τρέχουσα νοσηλεία είναι η μεγαλύτερη στην παπική θητεία του Φραγκίσκου.

Την Παρασκευή, το Βατικανό ανέφερε ότι η κατάσταση του πάπα συνέχισε να βελτιώνεται και ότι πλέον δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιεί τη μηχανική μάσκα αναπνοής για να τον βοηθήσει να αναπνέει.

Παρά το γεγονός ότι ήταν εκτός δημόσιας θέας για εβδομάδες, ο πάπας μοιράστηκε ένα ηχογραφημένο μήνυμα στις αρχές Μαρτίου, ευχαριστώντας τους ανθρώπους για τις προσευχές τους για την ανάρρωσή του.

Το μήνυμα –το οποίο ανέδειξε τη αδύναμη και καταπονημένη φωνή του Φραγκίσκου– μεταδόθηκε στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου για τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί για την βραδινή ανάγνωση της προσευχής του ροδάριου.

Pope Francis releases an audio message to thank everyone who has been praying for his health.

The audio clip was broadcast in St. Peter’s Square on Thursday, March 6, as Cardinal Ángel Fernández Artime led the nightly Rosary prayer.https://t.co/owgis4dsGX pic.twitter.com/bi7nTAzDRs

— Vatican News (@VaticanNews) March 6, 2025