Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν σε μαζική επίθεση με πυροβολισμούς το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Λας Κρούσες, στο Νέο Μεξικό.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10 μ.μ. την Παρασκευή στο πάρκο Young. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν δύο 19χρονοι άνδρες και ένας 16χρονος έφηβος.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει τα ονόματα των θυμάτων και των τραυματιών, αλλά δήλωσε ότι οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονται από 16 έως 36 ετών.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Σε δήλωσή της στο Facebook το Σάββατο, η αστυνομική διεύθυνση της Λας Κρούσες εξέδωσε δημόσια έκκληση για βίντεο από το περιστατικό στο πάρκο Young, ζητώντας συγκεκριμένα «βίντεο που δείχνουν τους πυροβολισμούς ή άτομα με πυροβόλα όπλα, ώστε να τα αναλύσουν οι ερευνητές και να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση του συμβάντος».

Βίντεο από εχθές το βράδυ:

🚨BREAKING: At least one person was killed and multiple others were injured in a mass shooting at Young Park in Las Cruces, New Mexico.pic.twitter.com/XWMDC3ax2m

— 0DSLMS (@0DSLMS) March 22, 2025