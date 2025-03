Αν είχαμε ένα εκατ. δολάρια, ο ΕΤ, o Εξωγήινος θα γινόταν δικός μας

Τελευταία φορά που ο ET (o Εξωγήινος) μας χαιρέτησε ήταν στην είσοδο ενός διαστημόπλοιου λρατώντας χρυσάνθεμα σε γλάστρα. Το στήθος του έλαμπε με έντονο κόκκινο φως και κοίταζε το δακρυσμένο νεαρό αγόρι που τον αποχαιρετούσε κάτω στη Γη.

Τώρα, ένα από τα πρωτότυπα μοντέλα αμαξώματος του ET δημοπρατείται με αρχική τιμή εκτίμησης το $1 εκατομμύριο στη δημοπρασία που ανοίγει αύριο από τους Sotheby’s.

Το μοντέλο ύψους 0.9144 μέτρων ήταν ένα από τα τρία που χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία του 1982, σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ, που συγκίνησε τους πάντες και κέρδισε τέσσερα Όσκαρ.

Το μοντέλο ανήκε μέχρι πρόσφατα στη συλλογή του βραβευμένου με Όσκαρ καλλιτέχνη των ειδικών εφέ της ταινίας, του αείμνηστου Κάρλο Ραμπάλντι, ο οποίος εργάστηκε επίσης στις παραγωγές Kινγκ Κονγκ και Άλιεν.

«Είναι πραγματικά τιμή μας που συνεργαζόμαστε με τους Sotheby’s και είμαστε, βαθιά ευγνώμονες, για αυτή την ευκαιρία. Ελπίζουμε ότι τα αντικείμενα που προσφέρονται θα φέρουν απέραντη χαρά σε όσους θα τα αγαπούν τα επόμενα χρόνια, όπως ακριβώς έκαναν και στην οικογένειά μου. Έφεραν μαγεία στην παιδική μου ηλικία» είπε η κόρη του, Ντανιέλα.

«Αυτά τα εμβληματικά κομμάτια κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας και είναι η ειλικρινής μας ευχή να συνεχίσουν να εμπνέουν και να αιχμαλωτίζουν τις μελλοντικές γενιές» πρόσθεσε.

Το μοντέλο, η αξία του οποίου εκτιμάται μεταξύ 600.000 και 900.000 δολαρίων, πωλείται στο πλαίσιο της δημοπρασίας του Sotheby’s, There are such Things: 20th Century Horror, Science Fiction και Fantasy on Screen.

Η δημοπρασία έχει αντικείμενα όπως κοστούμια, props και αφίσες από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 έως τα τέλη του αιώνα.

Πωλούνται επίσης σκίτσα και σχεδιαστικά έργα από την ET, μαζί με δύο μοντέλα αμμοσκώληκα από την κινηματογραφική μεταφορά του Dune του Ντέιβιντ Λιντς.

Ο Ραμπάλντι κέρδισε δύο βραβεία Όσκαρ για οπτικά εφέ στο ET και το Aλιεν και τιμήθηκε για τη δουλειά του στο King Kong.

Ο ΕΤ φέρεται να είχε ως έμπνευση στο σχεδιασμό του τα μάτια του Άλμπερτ Αϊνστάιν, τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ, τον Καρλ Σάντμπουργκ και τη γάτα της οικογένειας Ράμπαλντι.

Η Κασάντρα Χάτον, αντιπρόεδρος του Sotheby’s, είπε ότι «η σχολαστική δεξιοτεχνία του Ριμπάλντι πίσω από τα έργα του για τον ET, το Dune και τον Κινγκ Κονγκ, επιβεβαιώνουν τη μαγεία των πρακτικών εφέ».

«Αυτό το μοντέλο ενσαρκώνει την καλλιτεχνία μιας εποχής πριν από το CGI, ένα νοσταλγικό και εμβληματικό κομμάτι της ιστορίας του Χόλιγουντ τόσο μαγευτικό όσο και οι ίδιες οι ιστορίες», πρόσθεσε.

Η δημοπρασία του Sotheby’s ανοίγει για υποβολή προσφορών στις 21 Μαρτίου και λήγει στις 3 Απριλίου.