Δείτε τον Ήλιο να δύει στο φεγγάρι σε εξωπραγματικό βίντεο από σεληνάκατο

Λίγο πριν σωπάσει βυθισμένο στο ψύχος και το σκοτάδι της σεληνιακής νύχτας, το σκάφος Blue Ghost της αμερικανικής εταιρείας Firefly Aerospace μετέδωσε μοναδικές εικόνες του Ήλιου να δύει στο φεγγάρι.

«Είναι οι πρώτες εικόνες υψηλής ανάλυσης που δείχνουν τον Ήλιο να χάνεται στο σκοτάδι» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ο Τζόελ Κερνς, υποδιοικητής της Διεύθυνσης Επιστημονικών Αποστολών της NASA.

Η σεληνάκατος εκτοξεύτηκε τον Ιανουάριο μεταφέροντας 10 επιστημονικά φορτία για λογαριασμό της NASA στο πλαίσιο του προγράμματος Εμπορικών Υπηρεσιών Σεληνιακών Φορτίων (CLPS), το οποίο προετοιμάζει το έδαφος για επανδρωμένες αποστολές.

Witness the sunset from the Moon – our final gift from #BlueGhost Mission 1! We’re honored to share these breathtaking views of the lunar horizon glow with the world as our mission concludes. The @NASA team is excited to analyze these images further and share more of the… pic.twitter.com/sltowc2ePO

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 18, 2025