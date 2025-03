Η Firefly Aerospace, η startup με έδρα το Τέξας που την Κυριακή έγινε μόλις η δεύτερη ιδιωτική εταιρεία που προσεδάφισε ομαλά ένα διαστημόπλοιο στη Σελήνη, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που το διαστημικό σκάφος της, Blue Ghost, άγγιξε την επιφάνειά της.

Το Blue Ghost μοιράστηκε το υλικό αφού κατάφερε να αναπτύξει με επιτυχία μια κεραία X-band, η οποία μπορεί να μεταδίδει μεγάλες ποσότητες δεδομένων και εικόνων από το σκάφος, ανέφερε η εταιρεία.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε καθώς το Blue Ghost κατέβαινε λίγο βόρεια του ισημερινού της Σελήνης, δείχνει το όχημα να κατεβαίνει σταθερά πριν προσγειωθεί όρθιο πάνω στα τέσσερα πόδια του.

Το Blue Ghost αναμένεται να μελετήσει την επιφάνεια της Σελήνης για περίπου δύο εβδομάδες, μέχρι την έλευση της σεληνιακής νύχτας, η οποία θα βυθίσει τη ζώνη προσεδάφισης σε ακραίο ψύχος και σκοτάδι, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη τη λειτουργία του σκάφους, το οποίο βασίζεται κυρίως στην ηλιακή ενέργεια.

Το όχημα θα προσπαθήσει να συνεχίσει να λειτουργεί για λίγο και στο σκοτάδι, καθώς είναι εξοπλισμένο με μπαταρίες που στοχεύουν να επιτρέψουν τη λειτουργία του για πέντε ή περισσότερες ώρες χωρίς ηλιακό φως.

Δείτε το βίντεο με την προσσελήνωση:

Watch Firefly land on the Moon! After identifying surface hazards and selecting a safe landing site, #BlueGhost landed directly over the target in Mare Crisium. A historic moment on March 2 we’ll never forget. We have Moon dust on our boots! #BGM1 pic.twitter.com/02DQJzn0hL

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 4, 2025