Οι δύο εικόνες – τις οποίες η εταιρεία δημοσίευσε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X – παρουσιάζουν τη Γη και τη Σελήνη από το επάνω κατάστρωμα του ύψους 2 μέτρων σεληνιακού οχήματος, καθώς και ένα στιγμιότυπο της ουράνιας σφαίρας από μόνη της, όπως φαίνεται στο αφιέρωμα του CNN.

Καθώς το διαστημικό σκάφος συνεχίζει το ταξίδι του προς το Φεγγάρι, με αναμενόμενη ημερομηνία προσεδάφισης τις 2 Μαρτίου, η Firefly σχεδιάζει να παρέχει τακτικές ενημερώσεις για την αποστολή, δήλωσε η εταιρεία.

Το ιδιωτικό αμερικανικό διαστημόπλοιο έχει επίσης καταγράψει εικόνες και βίντεο από τον πλανήτη μας, μεταξύ των οποίων και πλάνα από την έκλειψη της Γης με τον ήλιο, που δείχνουν το διαστημόπλοιο να βυθίζεται σε σύντομο σκοτάδι, καθώς η Γη μπλοκάρει σχεδόν όλο το φως του ήλιου.

Την Παρασκευή, η Firefly έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που τράβηξε το Blue Ghost από τη Γη να εκλείπει το φεγγάρι καθώς το διαστημικό σκάφος ταξίδευε σε τροχιά.

Week 2 brings a «lesson» in orbital mechanics and thermal dynamics. Our #GhostRiders break down why the scenic route is beneficial as Blue Ghost travels to the Moon!

«Οι πρώτες εικόνες του Firefly από τη Σελήνη και το Blue Marble που κατέγραψε το σεληνιακό σκάφος Blue Ghost ενσωματώνει όλα όσα αυτή η τολμηρή, ασταμάτητη ομάδα έχει δουλέψει τόσο σκληρά τα τελευταία τρία χρόνια. Και μόλις αρχίσαμε», δήλωσε ο Γουίλ Κούγκαν, επικεφαλής μηχανικός του Blue Ghost της Firefly, σε ένα email.

Το Blue Ghost βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη από τις 15 Ιανουαρίου, όταν το σκάφος προσγείωσης επιβιβάστηκε σε έναν πύραυλο Falcon 9 της SpaceX. Το σεληνιακό διαστημόπλοιο αναμένεται να εγκαταλείψει την τροχιά της Γης σε περίπου μία εβδομάδα, ξεκινώντας ένα ταξίδι τεσσάρων ημερών προς το φεγγάρι.

Το Blue Ghost θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον ουράνιο γείτονά μας για 16 ημέρες προτού επιχειρήσει την κάθοδο στη σεληνιακή επιφάνεια. «Το Blue Ghost έχει διανύσει το ένα τρίτο της διαδρομής του προς τη Σελήνη και αναμένουμε να τραβήξει ακόμη περισσότερες εικόνες που θα κόψουν την ανάσα», δήλωσε ο Κούγκαν.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι θα καταγράψουμε κρίσιμα επιστημονικά δεδομένα για τους πελάτες της NASA σε όλη τη διαδρομή, τα οποία θα ανοίξουν το δρόμο για μια διαρκή σεληνιακή παρουσία και θα ξεκλειδώσουν την εξερεύνηση περαιτέρω στο ηλιακό μας σύστημα».

I spy with my little lander, a Moon in the distance. Check out Blue Ghost's amazing view of Earth eclipsing the Moon as the lander travels on orbit. Our #GhostRiders can't wait to share more postcard worthy moments as we continue on our roadtrip.

