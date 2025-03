Επίσημη η καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις χειρονομίες του Ναν (vid)

Όπως αναμενόταν η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη καταγγελία του Κέντρικ Ναν μετά τις χειρονομίες που έκανε στην αναμέτρηση της Euroleague για την 29η αγωνιστική.

Ο Αμερικανός γκαρντ των Πράσινων προχώρησε στην απρεπή κίνηση να δείξει τα δύο μεσαία δάχτυλα στους οπαδούς των Πειραιωτών μετά από ένα καλάθι που πέτυχε στον αιφνιδιασμό.

Δείτε τη φάση:

One-handed dunk alert! 🚨@Paobcgr with the steal and @nunnbetter_ finishes it with the absolute heat! 🔥 💪 pic.twitter.com/JiaZ8xQOzo

