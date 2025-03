Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και δεκάδες τραυματίσθηκαν κατά το πέρασμα σφοδρών ανεμοστρόβιλων και καταιγίδων στις κεντρικές και τις νότιες ΗΠA, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι αρχές της πολιτείας του Μιζούρι επιβεβαίωσαν «11 θανάτους που συνδέονται με τις καταιγίδες», με σχετική ανακοίνωση.

Ladies and gentleman. I usually don’t ask for stuff like this because I never thought that it would happen to my own state. Please keep everyone in Rolla, Missouri in your thoughts and prayers. 4 tornadoes hit last night causing a lot of damage. pic.twitter.com/1WxfUpwYfV

