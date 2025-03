Τσιγκούνης στα χρήματα, τσιγκούνης στα αισθήματα; Η Κιμ Καρντάσιαν μοιράζεται μια ιστορία με τον Κρις Χάμφρις

Η ιδρύτρια των SKIMS και ριάλιτι σταρ, Κιμ Καρντάσιαν, παντρεύτηκε τον πρώην παίκτη του ΝΒΑ Κρις Χάμφρις, για μόλις 72 ημέρες το 2011 και στο επεισόδιο της 13ης Μαρτίου της σειράς «The Kardashians», αναφέρθηκε στο δαχτυλίδι αρραβώνων που της χάρισε – ή, για την ακρίβεια, που πήρε η ίδια.

Καθώς μιλούσε στην αδελφή της Κλόε Καρντάσιαν, η Κιμ, 44 ετών, είπε: «Αναρωτιέμαι ποιο θα είναι το σχήμα του επόμενου δαχτυλιδιού μου – στο τελευταίο και τελικό μου χόρο», προτού αναφερθεί σε κάθε ένα από τα τρία δαχτυλίδια αρραβώνων της.

«Το πρώτο ήταν ένα cushion cut, 14 καρατίων», είπε, αναφερόμενη στον τετραετή γάμο της με τον Ντέιμον Τόμας.

Το δεύτερο δαχτυλίδι αρραβώνων της, με το οποίο της έκανε πρόταση γάμου ο Χάμφρις, ήταν ένα σμαραγδένιο 18 καρατίων από την Lorraine Schwartz, είπε.

«Δεν το κράτησα», αποκάλυψε. «Ήμουν έγκυος στην [κόρη] Νορθ [Γουέστ], ήμουν ακόμα παντρεμένη μαζί του και προκειμένου να τον χωρίσω, είπε ότι έπρεπε να του δώσω το δαχτυλίδι κατά τη διαδικασία του διαζυγίου», εξήγησε για τον Χάμφρις.

View this post on Instagram A post shared by Alayna (@kylieekkx)

Βάρβαρο

Η Κιμ Καρντάσιαν σημείωσε ότι εκείνη ήταν που αγόρασε το δαχτυλίδι. «Εκείνος συνεισέφερε το ένα πέμπτο», διευκρίνισε.

«Χριστέ μου», είπε ο κομμωτής και φίλος της Κρις Άπλετον αφού άκουσε την ιστορία, την οποία χαρακτήρισε «βάρβαρη».

Η Κιμ – η οποία παντρεύτηκε τον Κάνιε Γουέστ και καλωσόρισε άλλα τρία παιδιά μαζί του μετά το διαζύγιό της από τον Χάμφρις – σπάνια μιλάει για τον βραχύβιο γάμο της με τον Χάμφρις, αν και αστειεύτηκε ότι του τηλεφώνησε αφού η 40χρονη Κλόε ξανάσμιξε με τον πρώην σύζυγό της Λαμάρ Όντομ νωρίτερα αυτή τη σεζόν.

«Να τηλεφωνήσω στον Κρις Χάμφρις;» ρώτησε την Κλόε και μητέρα της Κρις Τζένερ, αφού η αδερφή της αποκάλυψε ότι είδε πρόσφατα τον 45χρονο Όντομ.

«Αυτό είπα κι εγώ», απάντησε η Κλόε. «Φέρε όλους τους πρώην συζύγους εδώ».

«Ήμουν τόσο νευρική»

Το 2021, η Κιμ Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι «ένιωθε πιεσμένη» να προχωρήσει στον γάμο της με τον Χάμφρις το 2011, επειδή επρόκειτο να προβληθεί στο «Keeping Up with the Kardashians».

«Σκέφτηκα, ‘Εντάξει, το γυρίζουμε αυτό για μια τηλεοπτική εκπομπή. Αν φύγω, θα γίνω γνωστή ως η νύφη που το έσκασε για πάντα και θα γίνει τεράστιο αστείο, και νομίζω ότι απλά φοβήθηκα».

Εκ των υστέρων, είπε ότι χειρίστηκε τον χωρισμό τους «με λάθος τρόπο» – και του οφείλει μια συγγνώμη.

«Ήμουν τόσο νευρική που χώρισα με κάποιον, που το χειρίστηκα εντελώς λάθος. Χώρισα πλήρως μαζί του με τον χειρότερο τρόπο και δεν μπορούσα… Απλά δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Έμαθα τόσα πολλά από αυτό», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: People | Φωτογραφίες: People