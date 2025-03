Οι κλήσεις της Σκωτίας για τα διπλά παιχνίδια με την Ελλάδα

Ο προπονητής της Εθνικής της Σκωτίας, Στίβ Κλάρκ, ανακοίνωσε τις κλήσεις, ενόψει του επικείμενου διπλού αγώνα με την Ελλάδα για τα Play-Off του Ομίλου Α/Β του UEFA Nations League.

Οι Σκωτσέζοι ταξιδέυουν στην Αθήνα, για το πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη 20 Μαρτίου στο «Γ.Καραϊσκάκης» και στη συνέχεια για τον επαναληπτικό αγώνα στο «Hampden Park» την Κυριακή 23 Μαρτίου – για μια θέση στην κορυφαία κατηγορία του Nations League.

Η εθνική Σκωτίας κατέκτησαν τη θέση τους στα Play-Off χάρης στο γκολ του αρχηγού Άντι Ρόμπερτσον, στις καθυστερήσεις στην Πολωνία.

Η Εθνική Ελλάδος έχασε οριακά την αυτόματη άνοδο στο Nations League από την νικήτρια του ομίλου Αγγλία – παρά την αξιομνημόνευτη νίκη με 2-1 στο Γουέμπλεϊ. Το μόνο παιχνίδι που έχασε καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης ήταν η ήττα με 3-0 από την Αγγλία στην Αθήνα στο ΟΑΚΑ.

Επιπλέον για πρώτη φόρα στις κλήσεις της Εθνικής Σκωτίας καλέστηκαν οι δύο 18χρόνοι, Λένον Μίλερ και Τζέϊμς Γουΐλσον.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Steve Clarke has named his first Scotland squad of the year, as we prepare to face Greece next week.

— Scotland National Team (@ScotlandNT) March 11, 2025