Κριστιάνο Ρονάλντο: Απίστευτο κατόρθωμα από τον Πορτογάλο σταρ – Η απόλυτη συμμετρία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην 23η επαγγελματική σεζόν του κάνει πράγματα και θαύματα, με τον Πορτογάλο σουπερσταρ να μην σταματάει να σκοράρει, παρά το γεγονός ότι έχεε συμπληρώσει τα 40 χρόνια.

Τελευταίο θύμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στον δρόμο για τα 1000 γκολ ήταν η Αλ Σαμπαμπ του Φατίχ Τερίμ και του Ντάνιελ Ποντένσε, με την αναμέτρηση να λήγει ισόπαλη με 2-2 και τον Πορτογάλο σταρ να φτάνει ήδη τα 10 γκολ στο 2025.

Το τρελό επίτευγμα του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πως πριν αλλά και μετά τα 30 του έχει πετύχει από 463 γκολ, με τον ίδιο να κυνηγάει το τρελό επίτευγμα των 1000 γκολ.

Before 30: 463 goals

After 30: 463 goals

Cristiano Ronaldo has doubled his total goal tally since turning 30 🍷 pic.twitter.com/XjAzDfgPtD

— B/R Football (@brfootball) March 7, 2025